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Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat zor günler geçiriyor! Bir ameliyat daha oldu

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden 73 yaşındaki usta oyuncu Gül Onat, bir ameliyat daha olduğunu açıklayarak son sağlık durumunu paylaştı.

Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat zor günler geçiriyor! Bir ameliyat daha oldu
Öznur Yaslı İkier

2000'li yıllara damga vuran Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Perihan teyze karakteriyle adından söz ettiren Gül Onat uzun zamandır pankreas kanseri tedavisi görüyor. Gül Onat, sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.

Daha önce kemoterapi süreci nedeniyle saçlarını kestirdiğini duyuran 72 yaşındaki oyuncu, son paylaşımında yeni bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

Sihirli Annem in Perihan ı Gül Onat zor günler geçiriyor! Bir ameliyat daha oldu 1

"BÖBREK YOLLARINDAN BİR AMELİYAT OLDUM"
Böbrek yollarından ameliyat olduğunu belirten Onat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Epeydir sizlere kendimle ilgili bir bilgi vermedim. Dün yine böbrek yollarından bir ameliyat oldum. Çünkü böbrek yollarında tümörler büyüdüğü için doktor stent takmıştı ve nefrostomiyi yarın inşallah çıkarırız, bugünlük de tomografi çektiler, onlarla meşgulüm.

Sihirli Annem in Perihan ı Gül Onat zor günler geçiriyor! Bir ameliyat daha oldu 2

"KUYRUĞU DİK TUTUYORUM"
Yaşadığı zorlu sürece rağmen moralini yüksek tutmaya çalıştığını belirten Onat, "Merak etmeyin, kuyruğu dik tutuyorum, tutmaya çalışıyorum en azından. Hep söylüyorum; hayat böyle bir şey, yapacak bir şey yok. Bu günleri yine keyifli şekilde geçirmeye çalışıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın ve lütfen sağlığınızı ihmal etmeyin, çok dikkat edin" dedi.

Sihirli Annem in Perihan ı Gül Onat zor günler geçiriyor! Bir ameliyat daha oldu 3

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sihirli annem
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