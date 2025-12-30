MAGAZİN

Bu akşam hangi diziler var? 30 Aralık Salı 2025 televizyondaki diziler

30 Aralık Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri farklı türlerde yapımlar bekliyor. Yerli dizilerden tekrar bölümlere, yarışma ve programlara kadar uzanan yayın akışıyla “Bu akşam hangi diziler var?” sorusu yanıtını arıyor.

Bu akşam hangi diziler var? 30 Aralık Salı 2025 televizyondaki diziler

Yılın son günlerine girilirken televizyon kanallarının yayın akışları da yakından takip ediliyor. 30 Aralık Salı 2025 akşamı birçok dizi yeni yıl haftası nedeniyle ekrana ara verirken, bazı yapımlar tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. TRT 1, Kanal D, NOW TV, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in güncel yayın akışları merak konusu oldu.

TRT1

19:00 - 19:55
Ana Haber

19:55 - 20:00
İddiaların Aksine

KANAL D

19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber

20:00 - 21:45
İnek Şaban

STAR TV

19:00 - 20:00
Star Haber

20:00 - 22:30
Vizontele Tuuba

ATV

19:00 - 20:00
ATV Ana Haber

20:00 - 21:50
Takip: İstanbul

