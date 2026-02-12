Serveti 1 milyar TL'yi aştı! Burak Özçivit lüks malikane satın aldı! Şimdi de daire topluyor

Başrolünü üstlendiği ‘Kuruluş: Osman’ dizisinden yeni sezon için bölüm başına 4 milyon lira isteyen ve yapım şirketiyle anlaşamayarak diziden ayrılan Burak Özçivit şimdilerde ekran yerine tiyatro sahnesini tercih ediyor.

Dizilerden ve reklamlardan kazandığı paralarla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Burak Özçivit bir kez daha servetiyle gündem oldu.

KAZANCINI GAYRİMENKULE YATIRIYOR

Serveti 1 milyar TL'yi aşan Özçivit'in Körfez’de kazandığı gelirleri gayrimenkule yatırdığı iddiası gündeme geldi.

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, TV8’deki ‘Gel Konuşalım’ programında yaptığı açıklamada, oyuncunun Abu Dhabi’de 11 odalı lüks bir malikane aldığı ve Dubai’deki rezidans projelerinde üç daire sahibi olduğunu dile getirdi.

Üstündağ ayrıca, Özçivit’in İstanbul Eyüp’te de daire topladığına dair kulis bilgileri olduğunu söyledi.