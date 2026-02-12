MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Serveti 1 milyar TL'yi aştı! Burak Özçivit lüks malikane satın aldı! Şimdi de daire topluyor

Dizilerden ve reklamlardan kazandığı paralarla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Burak Özçivit yine servetiyle gündeme geldi. Serveti 1 milyar TL'yi aştığı söylenen Özçivit'in kazancını gayrimenkule yatırdığı ve Abu Dhabi’de 11 odalı lüks bir malikane aldığı iddia edildi.

Serveti 1 milyar TL'yi aştı! Burak Özçivit lüks malikane satın aldı! Şimdi de daire topluyor
Öznur Yaslı İkier

Başrolünü üstlendiği ‘Kuruluş: Osman’ dizisinden yeni sezon için bölüm başına 4 milyon lira isteyen ve yapım şirketiyle anlaşamayarak diziden ayrılan Burak Özçivit şimdilerde ekran yerine tiyatro sahnesini tercih ediyor.

Dizilerden ve reklamlardan kazandığı paralarla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Burak Özçivit bir kez daha servetiyle gündem oldu.

Serveti 1 milyar TL yi aştı! Burak Özçivit lüks malikane satın aldı! Şimdi de daire topluyor 1

KAZANCINI GAYRİMENKULE YATIRIYOR

Serveti 1 milyar TL'yi aşan Özçivit'in Körfez’de kazandığı gelirleri gayrimenkule yatırdığı iddiası gündeme geldi.

Serveti 1 milyar TL yi aştı! Burak Özçivit lüks malikane satın aldı! Şimdi de daire topluyor 2

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, TV8’deki ‘Gel Konuşalım’ programında yaptığı açıklamada, oyuncunun Abu Dhabi’de 11 odalı lüks bir malikane aldığı ve Dubai’deki rezidans projelerinde üç daire sahibi olduğunu dile getirdi.

Serveti 1 milyar TL yi aştı! Burak Özçivit lüks malikane satın aldı! Şimdi de daire topluyor 3

Üstündağ ayrıca, Özçivit’in İstanbul Eyüp’te de daire topladığına dair kulis bilgileri olduğunu söyledi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayhan ve Engincan arasında ipler gerildi! 'Diskalifiye' iddiası gündemde Bayhan ve Engincan arasında ipler gerildi! 'Diskalifiye' iddiası gündemde
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Test sonucu çıktı Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Test sonucu çıktı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

Konut satışında yeni dönem 3 gün sonra başlıyor!

Konut satışında yeni dönem 3 gün sonra başlıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.