Bu akşam hangi diziler var? 31 Ağustos Pazar 2025 televizyondaki diziler

Her pazar olduğu gibi 31 Ağustos 2025 akşamı da televizyon izleyicilerini heyecanlı bir dizi maratonu bekliyor. Ulusal kanalların prime time kuşağında yayınlanacak diziler, hem reyting yarışı hem de güçlü hikâyeleriyle dikkat çekiyor. TRT1, Kanal D, Show TV, Now TV ve Star TV’de bu akşam hangi diziler var sorusu araştırılırken, güncel yayın akışı netleşti.

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:30

Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu

Kaptan Jack Sparrow'u Davy Jones'un sandığındaki tuzaktan kurtarıp, özgürlüğüne kavuşturmaya kararlı olan Will Turner ile Elizabeth Swann, çaresiz kalır ve Kaptan Barbossa ile ittifak yapar. Doğu Hindistan Ticaret Şirketi'nin kontrolü altında olan Davy Jones'un ürkütücü görünümlü hayalet gemisi The Flying Dutchman, dünyanın bütün denizlerini kasıp kavurmaktadır. Vahşi denizlerde yelken açan korsanlarımızın yolu egzotik Singapur'a düşer. Burada sevimli ve kurnaz Çinli korsan Sao Feng ile kafa kafaya gelirler. Dünyanın sonu tabir edilen Uzakdoğu okyanuslarındaki nihai savaşta terazinin dengeleri ortadadır.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:15

Kuralsız Sokaklar

Kuralsız Sokaklar, izleyicileri sıra dışı yolculuklara ve ezber bozan keşiflere ortak etmeyi sürdürüyor. Kimi zaman şaşırtan kimi zaman eğlenceli görüntüleri ekrana taşıyan programın bu haftaki durakları Amazon Ormanları, Arjantin ve Dominik Cumhuriyeti.

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 22:15

Erdal ile Ece

Erdal, oto saniyede kuzeni Oğuz ile birlikte araç kaplama ve modifiye işleriyle uğraşır. Kurumsal bir şirkette yönetici olarak çalışan ve uzun yıllardır birlikte olduğu Ece ile evlidir. Film, çağımızda evlilik ilişkilerinde sıkça karşılaşılan acı tatlı çatışmaları ve bu sırada meydana gelen birbirinden eğlenceli olayları konu alıyor.

SHOW TV

20:00 - 21:45

Tokatçı

Osman, yanında ırgat olarak çalıştığı Hasan Ağa'nın kızı Emine'ye deliler gibi aşıktır. Bunu ağaya açıklayınca ağa öfkeden deliye döner. Ancak Osman ailesiyle birlikte kapısına dayanınca da yüklü miktarda başlık parası ister. Parayı biriktirmek için gurbete çalışmaya giden Osman tamamladığı başlık parasıyla köye dönerken soyulur. Dönüşte Emine'yi alamadığı gibi, toprakları elinden alınan babasının da ölümüne tanık olur. Tekrar şehre dönen Osman hem başlık parası biriktirmek, hem toprakları geri almak için çare aramaya başlar. İkinci İstanbul macerasında karşısına çıkan askerlik arkadaşı Şevket, ona kısa yoldan zengin olmasına yarayacak tokatçılığı öğretmeye başlar.

21:45 - 23:45

Sosyete Şaban

Şaban Ağa'nın beşik kertmesi olan kız, Amerika'da eğitim aldıktan sonra yurda döner. Babasının işleri iyice kötüye gitmektedir. İstemese de beşik kertmesi Şaban'la evlenmek zorunda kalır. Şaban Ağa kendini kıza beğendirebilmek için her yolu dener. Ancak kız köyde yapılan düğünden sonra İstanbul'a döner. Üstelik Şaban Ağa'yı da fazlasıyla aşağılar. Bu durumu içine sindiremeyen Şaban Ağa, pılısını pırtısını toplayıp, İstanbul'a gelir. İlk işi de İstanbul beyefendilerinden kibarlık dersi almak olur...

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:00

Çok Güzel Hareketler 2

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan skeçleriyle ekrana geliyor.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.