Bu akşam hangi diziler var? 31 Ocak Cumartesi 2026 televizyondaki diziler

31 Ocak cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...
TRT1
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
- 20:00 - 23:55 Gönül Dağı
KANAL D
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
SHOW TV
- 20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show
STAR TV
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 22:30 Deli Dumrul
ATV
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 21:50 Savaşçı Prenses
