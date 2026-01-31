MAGAZİN

Bu akşam hangi diziler var? 31 Ocak Cumartesi 2026 televizyondaki diziler

Bu akşam hangi diziler var? 31 Ocak 2026 cumartesi akşamı televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyorlar. Ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için kanalların yayın akışları araştırılıyor. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik..

Öznur Yaslı İkier

31 Ocak cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

  • 19:00 - 20:00 Ana Haber
  • 20:00 - 23:55 Gönül Dağı

KANAL D

  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV

  • 20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show

STAR TV

  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 22:30 Deli Dumrul

ATV

  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 21:50 Savaşçı Prenses

