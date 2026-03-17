Megan Fox Oscar partisinde nefes kesti! Cesur tarzıyla dikkat çekti

Megan Fox, Oscar gecesinin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Ünlü yıldız, Oscar after partisinde iddialı tarzıyla adeta şov yaptı.

39 yaşındaki oyuncu, siyah mini elbisesiyle fit vücudunu gözler önüne sererken, derin dekoltesi ve dantel detaylarıyla dikkat çekti. Uyluğa kadar uzanan çorapları ve jartiyer detayıyla kombinini tamamlayan Fox, yüksek platform topuklu ayakkabılarıyla da görünümünü daha da çarpıcı hale getirdi.

Gece çıkışında siyah güneş gözlüğü ve boynundaki choker aksesuarıyla görüntülenen güzel oyuncu, ortadan ayrılmış uzun siyah saçları ve dalgalı modeliyle klasik ama etkileyici bir stil sundu.

Ancak sosyal medyada bu görünüm "Gecelikle gelmiş" yorumlarına da sebep oldu.

ÖZEL HAYATI GÜNDEMDE

Ünlü oyuncunun özel hayatı da yeniden konuşulmaya başlandı. Kısa süre önce Instagram’a iddialı pozlarla dönüş yapan Fox’un paylaşımlarına eski sevgilisi Machine Gun Kelly’nin yaptığı yorumlar dikkat çekti. Bu durum, ünlü çiftin yeniden bir araya gelebileceği yönünde söylentileri beraberinde getirdi.



Ancak kulislerden gelen bilgilere göre Fox’un bu ilişkiye yeniden başlama gibi bir düşüncesi bulunmuyor.