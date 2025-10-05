Bu akşam hangi diziler var? 5 Ekim Pazar 2025 televizyondaki diziler

Pazar akşamı televizyon keyfi için ekran başına geçmeye hazırlanan izleyiciler, 5 Ekim 2025’te hangi dizilerin yayınlanacağını merak ediyor. Bu akşam TRT, Kanal D, Show TV, Star TV ve diğer popüler kanallarda birbirinden heyecanlı diziler izleyicilerle buluşacak. İşte 5 Ekim Pazar akşamı TV yayın akışı ve öne çıkan diziler…

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Teşkilat

Hilal şüpheleri üzerine çekmemek için Altay'dan kendisini vurmasını ister. Altay zor bir karar eşiğinde kalır ama operasyon için gerekeni yapar ve Hilal'i vurur. Korkut, Dizdar'ın tuzağına düştükten sonra hızlı bir çözüm arar. Silahların peşindeki Dizdar'ın beklenmedik hamlesi sonucunda Korkut onunla kozlarını paylaşacaktır. Bahar ise kaçtığı geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalırken sakladığı sırları gün yüzüne çıkmaya başlayacaktır. Ekip, Rutkay'ın peşinde olduğu el yazması ile ilgili bilgiler edinip onun ülke için önemini anlar. El yazmasına Rutkay'dan önce ulaşmak için harekete geçerler.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:15

Uzak Şehir

Cihan'ın Boran'ın yaşadığını öğrenmesi onun hayatında büyük kırılma yaşatır. Boran'ın yaşıyor olması beraberinde getirdiği sırlar Cihan'ı büyük bir çıkmaza sürükler. Kardeşini İstanbul'da bırakmayı istemeyen Cihan onu gizlice Mardin'e getirme kararını aldırtır. Cihan'ın verdiği bu karar tehlikeleri de beraberinde getirir. Kimseye söylemeden attığı bu adım düşündüğünden daha karmaşık hal alır.

NOW

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 23:00

Ben Leman

Geçmişin gölgesinde kalan sırların gün yüzüne çıktığı, dostlukların ve aşkların en ağır sınavlarını verdiği çarpıcı bir hikaye...

SHOW TV

20:00 - 23:15

Veliaht

Otogardaki eski gücünü kaybetmeye başlayan ve oğlu yerine geçecek bir veliaht arayan Zülfükar Karslı'nın yolu babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur ile kesişir. Bu karşılaşma başta Zülfikar Karslı'nın oğlu Zafer, kızları Kudret, Derya ve Cennet olmak üzere herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Otogara Zafer Karslı olarak adım atan Timur, Zafer'in karısı Reyhan ile de karı koca rolü yapmak zorundadır. Ancak oyun zamanla gerçeğe dönüşecek, Karslı Konağı'ndaki iki tutsak Timur ve Reyhan yalanlarla örülü bu dünyada aşkları için savaşmak zorunda kalacaklar.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:30

Çarpıntı

Aslı'yı kaybetmek istemeyen Emre, ona evlilik teklifi eder. Aslı bu teklifi kabul ederken, Hülya bu durumdan hiç memnun kalmaz ve sert eleştirilerde bulunur. Ancak Aslı'nın sözleri Hülya'yı hem üzer hem de öfkelendirir. Melike'yi evlendirme hayalini gerçekleştiremeyen Reyhan, bu hayalini Aslı'nın düğününü yaparak yerine getirmek ister. Hülya ise bu fırsatı kendi çıkarına kullanmayı planlar. Aslı ile Emre'nin evleneceğini öğrenen Aras, bu gelişmeden rahatsız olur ve Emre'ye sunduğu Danimarka'daki iş teklifini geri çeker. Emre büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, anlaşmayı öğrenen Aslı öfkesine engel olamaz.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

MasterChef Türkiye'de bu akşam takım kaptanı belirleme oyunu oynanacak. Takım kaptanları kimler olacak? Kaptanlar takımlarına hangi yarışmacıları seçecek?