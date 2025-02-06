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  4. Bu akşam hangi diziler var? 6 Şubat Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 kanallarında neler var?

Bu akşam hangi diziler var? 6 Şubat Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 kanallarında neler var?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.02.2025 13:25
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Bu akşam hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Kar yağışının beklendiği bu akşam evinde televizyon keyfi yapacak olanlar Bu akşam hangi diziler var? 6 Şubat Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 kanallarında neler var? sorusuna yanıt arıyor. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Bu akşam hangi diziler var? 6 Şubat Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 kanallarında neler var?

Perşembe akşamı televizyonda neler var, bu akşam hangi diziler yayınlanacak gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Kanal D'de İnci Taneleri, Now Tv'de Hudutsuz Sevda ve Atv'de Başka Bir Gün yapımları ekrana gelecek. İşte güncel Tv yayın akışı rehberi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'da İnci Taneleri dizisi ekrana gelecek.

Now Tv'de saat 20:00'da Hudutsuz Sevda yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Atv'de saat 20:00'da Başka Bir Gün dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

YAYIN 1

6 ŞUBAT PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI:

ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Başka Bir Gün
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Başka Bir Gün
22:45 Başka Bir Gün
01:00 Başka Bir Gün
03:30 Zembilli

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Yerli Dizi
02:45 Siyah Beyaz Aşk
05:00 Kuzey Güney

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 John Wick 3
22:30 John Wick 3
00:30 Yalı Çapkını
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Sandık Kokusu
04:45 Deha

NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
02:15 Adım Farah
04:30 Mehmet Özer ile Mutfakta
05:45 Şahane Hayatım

TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım
12:15 Survivor All Star - Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
03:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım

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