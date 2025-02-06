Bu akşam hangi diziler var? 6 Şubat Perşembe Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 kanallarında neler var?

Perşembe akşamı televizyonda neler var, bu akşam hangi diziler yayınlanacak gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Kanal D'de İnci Taneleri, Now Tv'de Hudutsuz Sevda ve Atv'de Başka Bir Gün yapımları ekrana gelecek. İşte güncel Tv yayın akışı rehberi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'da İnci Taneleri dizisi ekrana gelecek.

Now Tv'de saat 20:00'da Hudutsuz Sevda yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Atv'de saat 20:00'da Başka Bir Gün dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

6 ŞUBAT PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI:

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Başka Bir Gün

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Başka Bir Gün

22:45 Başka Bir Gün

01:00 Başka Bir Gün

03:30 Zembilli

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Yerli Dizi

02:45 Siyah Beyaz Aşk

05:00 Kuzey Güney

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 John Wick 3

22:30 John Wick 3

00:30 Yalı Çapkını

03:00 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Sandık Kokusu

04:45 Deha

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

02:15 Adım Farah

04:30 Mehmet Özer ile Mutfakta

05:45 Şahane Hayatım

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım

12:15 Survivor All Star - Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

03:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım