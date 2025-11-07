Bu akşam hangi diziler var? 7 Kasım Cuma 2025 televizyondaki diziler

7 Kasım 2025 cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...### TRT1 ###

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:15

Taşacak Bu Deniz

Adil, Esme'nin pansiyonunu yıkar, geçmişi yok eder. Esme ile olan davasını kapatır ama Furtunalılara karşı çok büyük bir dava başlatır. Esme'nin tüm engelleme çabalarına rağmen oyununu çeşitli hamlelerle sürdürür ve sonunda köylülerin Şerif'e ve Furtuna ailesine karşı güvenini yıkmayı başarır. Ancak aynı anda Şerif de ona karşı çok acımasız bir plan başlatmıştır; araziyi ve parayı geri almak için on binlerce hayvanlık keçi sürüsünü zehirlemek! Bu arada Melina'nin Oruç'a verdiği fotoğraf, Eleni'nin bebekken İstanbul'da satıldığını ortaya çıkarır.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Arka Sokaklar

Şule'nin de aralarında olduğu bir minibüs dolusu polis memuru dualarla göreve uğurlanmaktadır. Ancak aracın altında patlamaya hazır bir bomba vardır. Melih ise Şule için hayatını riske atmaya göze almıştır. Hüsnü kızına kavuşabilecek midir?

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 23:45

Ben Onun Annesiyim

Kemal, geçmişteki bir davayla yeniden yüzleşirken Ayşe için tehlike çanları çalmaya başlar. Zeynep'in annesi Pınar'ın İstanbul'a dönüşü hem Kemal'in hem Ayşe'nin hayatını altüst edecektir. Ayşe, kızına yaklaşmak için kurduğu dengeyi korumaya çalışırken Suna, Kemal'in Saydamel ailesine dair araştırmasından haberdar olur. Herkes birbirine yaklaşırken, gerçekler de birer birer açığa çıkmaya başlar.

SHOW TV

20:00 - 00:15

Kızılcık Şerbeti

Işıl ve Leo'nun öpüşmesini gören Nilay'ın konuşmasını engelleme işi Işıl'a düşer. Onu Mustafa üzerinden korkutup manipüle ederek zaman kazanmaya çalışır. Dergi çekiminde kocasının yanında olan Doğa, ilişkilerinin düzeleceğine dair bir kez daha umutlanacaktır. Nursema eve akşam yemeğine davet ettiği arkadaşının kocasının eski sevgilisi olduğunu bilmese de diğerleri bu işten dolayı çok gerilirler. Asude devreye girme vakti geldiğine kanaat getirerek harekete geçer. Ancak Demet'in hiç de kolay lokma olmadığını kısa sürede anlar. Ömer'in cezaevi günleri devam etmektedir. Kendisinin buraya düşmesine sebep olan karısını affedemez ve onunla görüşmeyi reddeder.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Aile Şerefi

Rıza Bey ve Adile Hanım, kalabalık bir ailelerini idare etmeye çalışan fakir ama mutlu bir çifttir. Bir gün, zengin bir iş adamının serseri oğlu Oktay, arabasıyla ailenin küçük oğlu Murat'a çarpar ve hemen olay yerinden kaçar. Murat, kazadan sonra sakat kalır. Murat'ın ablası Zeynep'e aşık olan Oktay, babasına kızla evlenmek istediğini söyler. Ancak Zeynep, başkasını sevmektedir. Oktay'ın ise kızın peşini bırakmaya niyeti yoktur.

22:00 - 23:45

Hayat Öpücüğü

Metin, takıntıları yüzünden insanlarla iletişim kurmakta zorlanmakta ve yaşamını sürekli hastaneye bağımlı olarak sürdürmektedir. Metin ile yaşam dolu bir genç kadın olan Hayat arasında kavgayla başlayan ilişki, onun tüm hayatının değiştirmesine sebep olur. Maceradan ve hastalıklardan ölesiye korkan Metin, hayat sayesinde nefes almanın yalnızca hayatta kalmaktan fazlası olduğunu keşfedecektir.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Aşk ve Gözyaşı

Meyra ve Selim arasındaki aşk, ihanete ve vicdana karşı bir hesaplaşmaya dönüşüyor. Selim, Meyra'nın kardeşi Harun'u korumak için mahkemede gerçeği sakladığını öğrenir. Bu gerçek ikisi arasındaki güveni yıkar. Meyra'nın ailesi dağılırken, Selim'in içindeki aşk ve öfke birbirine karışır. Yine de Selim, Harun'un suçunu polise bildirmez, bu durum aşkına rağmen vicdanla verdiği bir sınav olur.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

MasterChef Türkiye'de bu akşam bireysel aday belirleme oyunu oynanacak.