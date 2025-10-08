Bu akşam hangi diziler var? 8 Ekim Çarşamba 2025 televizyondaki diziler

8 Ekim 2025 çarşamba akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 23:30

Cennetin Çocukları

İskender, özünde iyi bir çocuk olsa da sokaklarda, yetimhanelerde, hapishanelerde büyür. Hep bileğinin gücüyle ayakta kalır, karşısına çıkan her engelle savaşır. Ancak yolu bir gün Arafköy'e düşer ve asıl gerçeğin duvarların ardında olduğunu fark eder. Ege'nin sımsıcak kıyılarında, cennetten bir parça gibi duran bu kasabada İskender, geçmişin izlerini sırtında taşır. Kâmil olma yolunda sınanırken, aradığı sevgiyi ve özlemi burada bulur. Cennet Ana, Ayşecik, Oltacı Bayram, Aylak Adem ve herkese el uzatan Doktor Gönül onun hayatına dokunur.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Eşref Rüya

Gürdal'ı Kadir'in elinden kurtarmak için büyük riskler alan Eşref, bu sefer Rus mafyasının hedefi haline gelir. Irmak ise, Gürdal'ın yerini öğrenmek uğruna canını ortaya koymaya hazırdır. Dinçer'in manipülasyonları sonucu kafası iyice karışan Nisan, Eşref'in Afra'nın ölümünden sorumlu olabileceğine giderek inanmaya başlar. Eşref, bir yandan ekiple beraber Gürdal'ı bulmaya çalışırken, diğer yandan kendisine atılan iftiraların kaynağını araştırır.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:45

Ben Leman

Leman, geçmişte yaşanan büyük bir trajedinin hesabını sormak ve gerçek suçluları bulmak için çocuğu gibi büyüttüğü annesi Meryem'le Güzelkoy'a taşınır. Şahika, Mine ve Suzi tarafından zamanında geçmişin tozlu raflarına kaldırılan kırmızı kartlar Leman'ın gelmesiyle yeniden gün yüzüne çıkar. Oyun yeniden kurulur ve bu defa kuralları Leman koyacaktır. Sakin hayatlarına korku bulutları çöken üç kadın farkında olmadan Leman'ın oyununun içinde bulurlar kendilerini. Leman kasabadaki en karanlık sırları ortaya çıkaracak ve hesap soracaktır ama bir şeyi hesap edemez. Aşkı... Yani Demir'i...

SHOW TV

20:00 - 23:00

Veliaht

Otogardaki eski gücünü kaybetmeye başlayan ve oğlu yerine geçecek bir veliaht arayan Zülfükar Karslı'nın yolu babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur ile kesişir. Bu karşılaşma başta Zülfikar Karslı'nın oğlu Zafer, kızları Kudret, Derya ve Cennet olmak üzere herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Otogara Zafer Karslı olarak adım atan Timur, Zafer'in karısı Reyhan ile de karı koca rolü yapmak zorundadır. Ancak oyun zamanla gerçeğe dönüşecek, Karslı Konağı'ndaki iki tutsak Timur ve Reyhan yalanlarla örülü bu dünyada aşkları için savaşmak zorunda kalacaklar.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Sahipsizler

Azize, Devran'ın gizlice Yavuz'un otelinde çalıştığını öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Ancak tartışmalarını bölen Yavuz'un bıçaklandığı haberiyle tüm gözler bir anda Devran'a çevrilir. Zeliha'nın başını örtme kararı aile içinde yeni bir fırtına koparırken, Firuze perde arkasında kurduğu oyunlarla hem Azize'yi hem de Devran'ı köşeye sıkıştırmaya devam eder. Yavuz'un yaşam mücadelesi sürerken, Cemo'nun kaderi artık onun iki dudağı arasındadır.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Can Borcu

Handan geçirdiği baygınlık sonrası hızla hastaneye kaldırılır ve müdahale edilir. Mehmet bu baygınlık sonrası önce Yasemin'den sonra Handan'ın doktorundan onun beynindeki gerçek sorunu öğrenir. Ferit kamera kayıtlarıyla birlikte polise teslim edilecektir. Fakat kamera kayıtları gerçeği ortaya çıkarır. Ferit hiçbir şey yapmamıştır. Gençler ilk eylemlerinde başarılı olmasalar da pes etmezler. Arkadaşlarının okula dönmesi için kararlılıkla hareket etmeye devam ederler. Beyninde kalan parçanın etkisi Handan'da daha da belirgin hale gelir. Farklı bir kadın olmuştur. Emel, Ilgın sayesinde bu konudan haberdar olur, vakit kaybetmeden de harekete geçer ama bu sefer onu büyük bir sürpriz beklemektedir.

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.