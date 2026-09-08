Bu akşam hangi diziler var? 8 Eylül Salı 2026 televizyondaki diziler

8 Eylül salı akşamı televizyon ekranlarında hangi dizilerin yer alacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Günün yorgunluğunu televizyon karşısında atmak isteyenler, “Bu akşam hangi diziler var?” sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel Tv yayın akışı...
TRT 1
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
KANAL D
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 22:30 Haysiyet
FOX
- 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
- 20:00 - 22:15 Recep İvedik 7
SHOW TV
- 20:00 - 21:45 Korkusuz Korkak
STAR TV
ATV
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 22:40 A.B.İ.
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