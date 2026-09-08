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Bu akşam hangi diziler var? 8 Eylül Salı 2026 televizyondaki diziler

Yeni sezon hazırlıklarının sürdüğü eylül ayında kanalların yayın akışında dizi, film ve eğlence programları dikkat çekiyor. Peki bu akşam hangi diziler yayınlanacak, hangi kanalda ne var? İşte 8 Eylül salı 2026 TV yayın akışı ve akşam ekranına gelecek yapımlar...

Bu akşam hangi diziler var? 8 Eylül Salı 2026 televizyondaki diziler

8 Eylül salı akşamı televizyon ekranlarında hangi dizilerin yer alacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Günün yorgunluğunu televizyon karşısında atmak isteyenler, “Bu akşam hangi diziler var?” sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel Tv yayın akışı...

TRT 1

  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D

  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 22:30 Haysiyet

FOX

  • 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
  • 20:00 - 22:15 Recep İvedik 7

SHOW TV

  • 20:00 - 21:45 Korkusuz Korkak

STAR TV

  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV

  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 22:40 A.B.İ.

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