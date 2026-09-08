Bu akşam hangi diziler var? 8 Eylül Salı 2026 televizyondaki diziler

8 Eylül salı akşamı televizyon ekranlarında hangi dizilerin yer alacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Günün yorgunluğunu televizyon karşısında atmak isteyenler, “Bu akşam hangi diziler var?” sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel Tv yayın akışı...

TRT 1

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 22:30 Haysiyet

FOX

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

20:00 - 22:15 Recep İvedik 7

SHOW TV

20:00 - 21:45 Korkusuz Korkak

STAR TV

19:00 - 20:00 Star Haber

ATV