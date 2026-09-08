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Altı Üstü İstanbul 14. bölüm fragmanı İZLE! Büyük sır ortaya çıkıyor

Atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul pazartesi akşamlarına damga vuruyor. Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizinin 14. bölümünden ilk fragman geldi. Dizinin fragmanına kısa sürede yorum yağdı.

Altı Üstü İstanbul 14. bölüm fragmanı İZLE! Büyük sır ortaya çıkıyor
Öznur Yaslı İkier

atv'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", heyecan, duygu ve sürprizlerle dolu 13. bölümüyle pazartesi akşamına damgasını vurdu. Her hafta yükselen temposu, merak uyandıran hikâyesi ve nefes kesen sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin 14. bölümünden yeni fragman geldi.

Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap gibi isimlerin yer aldığı Altı Üstü İstanbul'un yeni bölüm fragmanı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Fragmanda Emir'in 'Nazlı'nın annesi sen misin Fahriye Abla?' sözleri dikkat çekti.

**ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Altı Üstü İstanbul'un yeni bölüm fragmanına sosyal medyada; 'sır ortaya çıkıyor', 'Yeni başlayacak dizilere rağmen bu dizi efsane' gibi yorumlar yapıldı.

Altı Üstü İstanbul 14. bölüm fragmanı İZLE! Büyük sır ortaya çıkıyor 1

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL SON BÖLÜM ÖZETİ:
Naz'ın acil karaciğer nakline ihtiyacı olduğunu öğrenen Emir ve Fahriye yıkılır. Fahriye ve Soner, Naz'ı kurtarmak için Melek'e yıllardır sakladıkları gerçeği anlatmaya karar verirken Sezen'le çatışmaları büyür.

Fahriye'den şüphelenen Emir ise kendisinden saklanan bir sırrı öğrenir. Bahtiyar'ın ölümüyle ilgili gerçeği öğrenen Melek ise kendisini bekleyen tehlikeden habersizdir. Uzay bir yandan Melek'i kontrol altında tutmaya çalışırken diğer yandan kendisini köşeye sıkıştıran gizemli kişinin verdiği görevleri yerine getirmek zorunda kalır.

Altı Üstü İstanbul 14. bölüm fragmanı İZLE! Büyük sır ortaya çıkıyor 2

Sezen ve Galip'in attığı adımlar ise Melek'i geri dönüşü olmayan bir tehlikenin içine sürükler. Sado'yu babasının gölgesinden kurtarmaya çalışan Alina ise bu kez karşısına çıkacak engelin sandığından çok daha büyük olduğunu fark eder.

Naz ve Melek için zaman daralırken Emir, Uzay ve Hasan, Rami'nin de desteğiyle harekete geçer. Melek'in zorla operasyona alındığını gören Naz'ın vereceği karar, iki kardeşin de kaderini belirleyecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Feyyaz Duman Nehir Erdoğan Rahimcan Kapkap Altı Üstü İstanbul
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