Hamal dizisi oyuncuları buluştu! Hamal konusu merak edildi

atv'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlardan Hamal, çekimler öncesi önemli bir eşiği geride bıraktı. KYN Yapım imzalı dizinin okuma provası gerçekleştirilirken, başrolleri paylaşan Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk ilk kez aynı karede buluştu.



Yapımcılığını Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca'nın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan otururken, senaryo Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban'ın imzasını taşıyor.

Hamal okuma provasından gelen fotoğraflara sosyal medyada "Çok iyi kadro", "Bu dizi tutar", "Fahriye özlenmiş", "Çok beğendim ekibi" yorumları geldi.

HAMAL OYUNCULARI KİMLER?

Dizide Oktay Kaynarca Hamal Kemal, Fahriye Evcen Hayat, Caner Cindoruk ise Egemen karakterine hayat verecek.



Güçlü kadroda ayrıca Erdal Özyağcılar, Burak Tozkoparan, Sarp Akkaya, Yiğit Uçan, Yasemin Yazıcı, Sera Kutlubey, Zeynep Kankonde, İpek Erdem, Hakan Karsak, İlayda Çevik, Mine Teber, Seda Akman, Zehra Yılmaz ve birçok başarılı oyuncu yer alıyor.

HAMAL DİZİSİ KONUSU NE?

İstanbul'un kalbi Eminönü'nde geçen hikâyede Hamal Kemal, yıllardır sırtında taşıdığı yüklerden çok daha ağır bir geçmişle yüzleşmek zorunda kalıyor. Hayat ile yollarının kesişmesi, ikiliyi geçmişin karanlık hesaplaşmalarının içine sürüklerken karşılarına Egemen çıkıyor.

Eski hanlardan modern plazalara uzanan hikâye; aile, suçluluk, kefaret, güç mücadelesi ve imkânsız aşkı ekranlara taşımaya hazırlanıyor. atv'nin merakla beklenen dizisi Hamal, önümüzdeki günlerde sete çıkarak yeni sezon için çekimlere başlayacak.