Bu akşam hangi diziler var? 9 Eylül Çarşamba 2026 televizyondaki diziler

Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında heyecanlı bir yayın maratonu yaşanacak. Yeni diziler Aşk ve Taht ile Sevdan Bir Ateş ilk bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, MasterChef Türkiye de yeni bölümüyle ekranlarda olacak. İşte 9 Eylül 2026 Çarşamba akşamı yayınlanacak diziler ve programlar...

TRT 1

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

20:00 - 22:00 Özel Ekip 2

KANAL D

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:15 Haysiyet

FOX

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

20:00 - 22:15 Bursa Bülbülü

SHOW TV

20:00 - 22:30 Sevdan Bir Ateş

STAR TV

19:00 - 20:00 Star Haber

ATV