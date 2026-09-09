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Bu akşam hangi diziler var? 9 Eylül Çarşamba 2026 televizyondaki diziler

9 Eylül 2026 Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluşacak. Yeni diziler Aşk ve Taht ile Sevdan Bir Ateş ilk bölümleriyle ekran yolculuğuna başlarken, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte bu akşamki diziler...

Bu akşam hangi diziler var? 9 Eylül Çarşamba 2026 televizyondaki diziler

Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında heyecanlı bir yayın maratonu yaşanacak. Yeni diziler Aşk ve Taht ile Sevdan Bir Ateş ilk bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, MasterChef Türkiye de yeni bölümüyle ekranlarda olacak. İşte 9 Eylül 2026 Çarşamba akşamı yayınlanacak diziler ve programlar...

TRT 1

  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
  • 20:00 - 22:00 Özel Ekip 2

KANAL D

  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:15 Haysiyet

FOX

  • 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
  • 20:00 - 22:15 Bursa Bülbülü

SHOW TV

  • 20:00 - 22:30 Sevdan Bir Ateş

STAR TV

  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV

  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 22:40 Aşk ve Taht

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