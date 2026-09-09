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Usta oyuncu İlhami Adsal hayatını kaybetti! Köy mezarlığında toprağa verildi

Usta oyuncu İlhami Adsal, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İlhami Adsal, Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Suluca köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Usta oyuncu İlhami Adsal hayatını kaybetti! Köy mezarlığında toprağa verildi
Öznur Yaslı İkier

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu İlhami Adsal, son yolculuğuna uğurlandı. Lapseki ilçesine bağlı Suluca köyünde, Adsal için cenaze töreni düzenlendi.

İkindi vakti kılınan namazın ardından Adsal, köy mezarlığında toprağa verildi.

Usta oyuncu İlhami Adsal hayatını kaybetti! Köy mezarlığında toprağa verildi 1

Çok sayıda film ve dizide rol alan Adsal, bir süredir tedavi gördüğü Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde dün gece hayatını kaybetmişti.

Usta oyuncu İlhami Adsal hayatını kaybetti! Köy mezarlığında toprağa verildi 2

İlhami Adsal sanat hayatı boyunca; Akasya Durağı, Arka Sokaklar, Doktorlar, Küçük Kadınlar, Kurtlar Vadisi Pusu, Güllerin Savaşı ve Börü gibi birçok projede yer almıştı.

Usta oyuncu İlhami Adsal hayatını kaybetti! Köy mezarlığında toprağa verildi 3

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