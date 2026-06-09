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Bu akşam hangi diziler var? 9 Haziran Salı 2026 televizyondaki diziler

Bu akşam televizyon ekranlarında neler var? 9 Haziran salı akşamı televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyorlar. İşte tüm detaylar...

Bu akşam hangi diziler var? 9 Haziran Salı 2026 televizyondaki diziler
Öznur Yaslı İkier

9 Haziran salı akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D

  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:15 Beyaz'la Joker

SHOW TV

  • 20:00 - 22:15 Hükümet Kadın 2

STAR TV

  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV

  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

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