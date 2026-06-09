Bu akşam hangi diziler var? 9 Haziran Salı 2026 televizyondaki diziler

9 Haziran salı akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:15 Beyaz'la Joker

SHOW TV

20:00 - 22:15 Hükümet Kadın 2

STAR TV

19:00 - 20:00 Star Haber

ATV