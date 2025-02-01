Bu akşam hangi diziler var? Annem Ankara, Kızıl Goncalar, Can Borcu yeni bölüm var mı? 1 Şubat 2025 Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı rehberi

1 Şubat Cumartesi akşamı hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu merak ediliyor. Televizyon takipçileri Bu akşam hangi diziler var? Annem Ankara, Kızıl Goncalar, Can Borcu yeni bölüm var mı? gibi soruların yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyor. Biz de sizler için Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı bilgisini derledik. İşte tüm detaylar...
Bu akşam saat 20:00'da Annem Ankara dizisi ekrana gelecek.
Now Tv'de saat 20:00'da Kızıl Goncalar yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Atv ekranlarında ise saat 20:00'da Can Borcu dizisi ekrana gelecek.
ATV YAYIN AKIŞI
07:30: ATV'de Hafta Sonu
10:00: Zembilli
13:00: Bir Gece Masalı
16:00: Başka Bir Gün
19:00: ATV Ana Haber
20:00: Can Borcu
00:20: Zembilli
03:00: Başka Bir Gün
05:30: Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00: Küçük Ağa
08:30: Konuştukça
09:45: Magazin D Cumartesi
13:00: Arda'nın Mutfağı
14:00: Yerli Dizi
16:00: Yerli Dizi
18:30: Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00: Annem Ankara
02:00: Siyah Beyaz Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00: Yerli Dizi - Tekrar: İki Aile
08:15: Sağlık - Yeni Sezon: Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00: Yerli Film: Kral Şakir - Korsanlar Diyarı
11:00: Güncel - Yeni Bölüm: Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00: Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
14:30: Yerli Dizi - Tekrar: Sen Ağlama İstanbul
16:30: Yerli Dizi - Tekrar: Sahipsizler
19:00: Star Haber
20:00: Yabancı Film: Baskın 2
23:00: Yerli Film: Neşeli Hayat
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00: Sandık Kokusu
10:00: Cumartesi Sürprizi
13:00: Bahar
15:30: Siyah Kalp
18:25: Hafta Sonu Ana Haber
20:00: Güldür Güldür Show
23:45: Bahar
02:00: Kızılcık Şerbeti
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30: Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30: Çalar Saat Hafta Sonu
11:15: Ekonomi Arası
11:20: Memet Özer İle Mutfakta
12:30: Kamera Arakası
13:00: Leyla:Hayat...Aşk...Adalet…
16:15: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
19:00: Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00: Kızıl Goncalar
23:00: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
01:45: Hudutsuz Sevda
TV8 YAYIN AKIŞI
07:45: Süper 1 Takım
08:00: Türkiye'nin Doktorları
09:00: Oynat Bakalım
10:00: Gazete Magazin
13:00: Ben Eşimi Bilmez Miyim
16:30: Survivor Panorama
20:00: Survivor All Star - Gönüllüler
00:15: Survivor Ekstra
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