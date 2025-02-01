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  4. Bu akşam hangi diziler var? Annem Ankara, Kızıl Goncalar, Can Borcu yeni bölüm var mı? 1 Şubat 2025 Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı rehberi

Bu akşam hangi diziler var? Annem Ankara, Kızıl Goncalar, Can Borcu yeni bölüm var mı? 1 Şubat 2025 Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı rehberi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.02.2025 15:16
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Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı tüm televizyon takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Cumartesi akşamları Kanal D'de Annem Ankara, Atv'de Can Borcu ve Now Tv'de de Kızıl Goncalar yapımları ekrana getiriliyor. Peki, bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı? İşte kanalların güncel Tv yayın akışı rehberi...

Bu akşam hangi diziler var? Annem Ankara, Kızıl Goncalar, Can Borcu yeni bölüm var mı? 1 Şubat 2025 Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı rehberi

1 Şubat Cumartesi akşamı hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu merak ediliyor. Televizyon takipçileri Bu akşam hangi diziler var? Annem Ankara, Kızıl Goncalar, Can Borcu yeni bölüm var mı? gibi soruların yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyor. Biz de sizler için Atv, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı bilgisini derledik. İşte tüm detaylar...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam saat 20:00'da Annem Ankara dizisi ekrana gelecek.

Now Tv'de saat 20:00'da Kızıl Goncalar yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Atv ekranlarında ise saat 20:00'da Can Borcu dizisi ekrana gelecek.

yayın akışı 1

1 ŞUBAT 2025 CUMARTESİ GÜNCEL TV REHBERİ

ATV YAYIN AKIŞI
07:30: ATV'de Hafta Sonu

10:00: Zembilli

13:00: Bir Gece Masalı

16:00: Başka Bir Gün

19:00: ATV Ana Haber

20:00: Can Borcu

00:20: Zembilli

03:00: Başka Bir Gün

05:30: Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00: Küçük Ağa

08:30: Konuştukça

09:45: Magazin D Cumartesi

13:00: Arda'nın Mutfağı

14:00: Yerli Dizi

16:00: Yerli Dizi

18:30: Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00: Annem Ankara

02:00: Siyah Beyaz Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00: Yerli Dizi - Tekrar: İki Aile

08:15: Sağlık - Yeni Sezon: Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00: Yerli Film: Kral Şakir - Korsanlar Diyarı

11:00: Güncel - Yeni Bölüm: Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00: Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

14:30: Yerli Dizi - Tekrar: Sen Ağlama İstanbul

16:30: Yerli Dizi - Tekrar: Sahipsizler

19:00: Star Haber

20:00: Yabancı Film: Baskın 2

23:00: Yerli Film: Neşeli Hayat

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00: Sandık Kokusu

10:00: Cumartesi Sürprizi

13:00: Bahar

15:30: Siyah Kalp

18:25: Hafta Sonu Ana Haber

20:00: Güldür Güldür Show

23:45: Bahar

02:00: Kızılcık Şerbeti

NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30: Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30: Çalar Saat Hafta Sonu

11:15: Ekonomi Arası

11:20: Memet Özer İle Mutfakta

12:30: Kamera Arakası

13:00: Leyla:Hayat...Aşk...Adalet…

16:15: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

19:00: Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00: Kızıl Goncalar

23:00: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

01:45: Hudutsuz Sevda

TV8 YAYIN AKIŞI
07:45: Süper 1 Takım

08:00: Türkiye'nin Doktorları

09:00: Oynat Bakalım

10:00: Gazete Magazin

13:00: Ben Eşimi Bilmez Miyim

16:30: Survivor Panorama

20:00: Survivor All Star - Gönüllüler

00:15: Survivor Ekstra

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