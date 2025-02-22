Bu akşam hangi diziler var? Leyla, Kral Kaybederse, Piyasa yeni bölüm yayınlanacak mı? 22 Şubat 2025 Cumartesi Tv yayın akışı

Bugün televizyonda hangi dizilerin olacağı tüm Tv takipçilerinin gündeminde. Cumartesi akşamı evinde Tv keyfi yapmak isteyenler Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8 yayın akışlarını araştırmaya başladılar bile. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik. İşte tüm merak detaylar...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Now Tv'de Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisi saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.

Kanal D'de ise bu akşam saat 20:00'da yeni dizi Piyasa ekrana gelecek.

Saat 20:00'da Atv'de Can Borcu dizisi ekranda olacak.

Star Tv'de ise saat 20:00'da Kral Kaybederse dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Zembilli

13:00 Bir Gece Masalı

16:00 Kardelenler

19:00 atv Ana Haber

20:00 Can Borcu

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Kardelenler

05:30 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 İkizler Memo - Can

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Piyasa

22:30 Piyasa

01:00 Piyasa

04:00 Müzik Arası

04:45 Kuzey Güney

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Kral Kaybederse

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Ayrıcalıklı Rotalar

12:45 Kral Kaybederse

15:00 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

22:15 Sahipsizler

01:40 Kral Kaybederse

03:30 Güzel Köylü

05:30 Kiralık Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

02:00 Kızılcık Şerbeti

04:15 Siyah Kalp

TV8 YAYIN AKIŞI

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

13:00 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

16:30 Survivor Panorama / Canlı

20:00 O Ses Türkiye

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

03:30 Gazete Magazin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:05 Yedi Numara

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:40 Yaşam Başka Yerde

12:00 Bir Zamanlar İstanbul

14:55 Mehmed: Fetihler Sultanı

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Bir Zamanlar İstanbul

04:10 Mehmed: Fetihler Sultanı