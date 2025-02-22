Bu akşam hangi diziler var? Leyla, Kral Kaybederse, Piyasa yeni bölüm yayınlanacak mı? 22 Şubat 2025 Cumartesi Tv yayın akışı

Bugün televizyonda hangi dizilerin olacağı tüm Tv takipçilerinin gündeminde. Cumartesi akşamı evinde Tv keyfi yapmak isteyenler Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8 yayın akışlarını araştırmaya başladılar bile. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik. İşte tüm merak detaylar...
Bu akşam Now Tv'de Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisi saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.
Kanal D'de ise bu akşam saat 20:00'da yeni dizi Piyasa ekrana gelecek.
Saat 20:00'da Atv'de Can Borcu dizisi ekranda olacak.
Star Tv'de ise saat 20:00'da Kral Kaybederse dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Zembilli
13:00 Bir Gece Masalı
16:00 Kardelenler
19:00 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Kardelenler
05:30 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo - Can
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Piyasa
22:30 Piyasa
01:00 Piyasa
04:00 Müzik Arası
04:45 Kuzey Güney
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Kral Kaybederse
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
12:45 Kral Kaybederse
15:00 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
22:15 Sahipsizler
01:40 Kral Kaybederse
03:30 Güzel Köylü
05:30 Kiralık Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
02:00 Kızılcık Şerbeti
04:15 Siyah Kalp
TV8 YAYIN AKIŞI
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
13:00 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
16:30 Survivor Panorama / Canlı
20:00 O Ses Türkiye
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
03:30 Gazete Magazin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:05 Yedi Numara
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:40 Yaşam Başka Yerde
12:00 Bir Zamanlar İstanbul
14:55 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Bir Zamanlar İstanbul
04:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
Okuyucu Yorumları 0 yorum