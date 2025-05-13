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Bu nasıl yarışma? Daha önce hiç cinsel ilişkiye girmemiş 12 yarışmacı...

Channel 4’un tartışmalı flört programı Virgin Island, cinsel deneyimi olmayan 12 yetişkinin Hırvatistan’da bekâretlerini kaybetme yolculuğunu konu alıyor. İlk bölümü “dayanılmaz” bulan izleyiciler, programı sosyal medyada sert dille eleştirdi.

Bu nasıl yarışma? Daha önce hiç cinsel ilişkiye girmemiş 12 yarışmacı...
Kubra Akalın

Channel 4’un tartışmalara yol açan yeni flört programı Virgin Island'ın ilk bölümü Pazartesi günü sonunda ekranlara geldi ve izleyiciler açılış bölümünü “dayanılmaz” olarak eleştirmekte gecikmedi.

Program, daha önce hiç cinsel ilişkiye girmemiş 12 yetişkinin, Hırvatistan’daki bir inziva merkezine giderek çeşitli görevleri tamamlamaya çalışmasını ve bu süreçte bekâretlerini kaybetme umudunu konu alıyor.

Burada, profesyonel seks uzmanlarından oluşan bir ekip, katılımcıların mahremiyetle ilgili sorunları üzerinde çalışıyor ve onlara rehberlik ediyor. Program bir reality show gibi görünüyor ama daha ilk andan itibaren katılımcıların klasik yarışmacılar olmadığı anlaşılıyor. Ayrıca ortada kazanılacak bir ödül de yok — gerçi bazıları deneyimin sonunda cinsel ilişkiye girmeyi umut ediyor.

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SEYİRCİLER RESMEN ŞOKE OLDU

Programda seksologlardan rehberlik alınsa da izleyiciler kısa sürede tepkilerini sosyal medyada dile getirdi.

İlk bölümde, yakınlık kurma konusunda çeşitli korkuları olan bakir katılımcılar tanıtıldı. Bunlar arasında, başka bir yarışmacıyla göz teması kurarken gözyaşlarına boğulan 29 yaşındaki biseksüel resepsiyonist Taylor ve ilk seansta kendisine atanmış partnerle cinsel ilişkiye girmeye hevesli 28 yaşındaki Zac de vardı.

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İzleyiciler, programa duydukları rahatsızlığı hızla dile getirdi; içlerinden biri programı televizyonun "yeni dibi" olarak nitelendirdi. X (eski Twitter) platformunda yapılan paylaşımlar arasında şunlar yer aldı:

  • “Bence bu biraz garip ve çarpık, önce kendileri üzerinde çalışmaları gerekiyor.
  • "Bakir olmak utanılacak bir şey değil."
  • "Bu program bana çok garip geliyor. Sinir krizlerime hazır olun.”
  • "Bu çok istismarcı."

  • 'Bunu çok ürkütücü buluyorum, terapistler tuhaf, bu doğru değil."

    Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
yarışma
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