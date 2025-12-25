Bu Yılbaşı'nda ailenizle Netflix'te izlememeniz gereken diziler: Bridgerton, Sex/Life, Elite ve dahası

Yılbaşında ailesiyle birlikte Netflix’te film ya da dizi izlemeyi planlayanlar için uyarı geldi. Dailymail yazarı Kelly Garino, bazı Netflix yapımlarının ebeveynlerle birlikte izlenmesi halinde fazlasıyla “garip anlara” yol açabileceğini yazdı.

Platformda yer alan ve yoğun erotik sahneleriyle dikkat çeken diziler ile filmler, özellikle aile ortamı için riskli bulunuyor.

Listede Bridgerton, Sex/Life, Elite, Dark Desire, Big Mouth, 365 Gün, Sex Education ve Fifty Shades of Grey (Elli Ton Gri) üçlemesi öne çıkıyor.

Romantik ve cesur sahneleriyle bilinen bu yapımların, tek başına izlenmesi daha uygun.



Netflix’in milyonlarca saat izlenen içerikleri arasında yer alan bu yapımlar, tatil keyfini utanca dönüştürmemek isteyen izleyiciler için şimdiden sosyal medyada gündem oldu.