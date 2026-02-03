MAGAZİN

Bugün hangi diziler var? 3 Şubat salı akşamı yeni bölümler yayınlanacak mı?

Salı akşamı televizyon ekranlarında hangi dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. “Kıskanmak bu akşam var mı?”, “İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman?” soruları öne çıkarken, 3 Şubat 2026 Salı günü dizileri TV yayın akışında netleşti. Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1’in bu akşamki dizi programı belli olurken, dizi izlemek isteyenler “bugün hangi diziler var” ve “yeni bölüm ne zaman” sorularına yanıt arıyor. İşte yayın akışının detayları...

Çiğdem Berfin Sevinç

Televizyon izleyicileri “Bugün hangi diziler var?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Haftanın dikkat çeken günlerinden biri olan Salı akşamında, birbirinden iddialı diziler yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. İşte 3 Şubat Salı akşamı yayınlanacak diziler ve kanallara göre detaylar…

ATV – A.B.İ.

ATV’nin kısa sürede adından söz ettiren dizisi Abi, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Gerilimin ve yüzleşmelerin öne çıktığı yapım, Salı akşamının en çok konuşulan dizileri arasında yer alıyor.

Kanal D – İnci Taneleri

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri, güçlü hikâyesi ve çarpıcı sahneleriyle bu akşam da izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizi, duygusal sahneleriyle dikkat çekiyor.

TRT 1 – Mehmed: Fetihler Sultanı

Tarihi yapımları sevenler için TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük prodüksiyonu ve etkileyici sahneleriyle dizi, Salı akşamının iddialı yapımları arasında.

NOW TV – Kıskanmak

NOW TV’de yayınlanan Kıskanmak, entrika dolu hikâyesiyle bu akşam ekranlarda olacak. Dizide yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu.

TV8 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler

Dizi yerine yarışma izlemek isteyenler için TV8’de Survivor Ünlüler – Gönüllüler yeni bölümüyle yayınlanacak. Rekabetin giderek arttığı Survivor, her zamanki gibi yüksek tempolu bir bölümle geliyor.

Star TV

Star TV’de bu akşam dizi yerine sinema filmi ve program ağırlıklı bir yayın akışı izleyiciyle buluşacak.

