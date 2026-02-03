Bugün hangi diziler var? 3 Şubat salı akşamı yeni bölümler yayınlanacak mı?

Televizyon izleyicileri “Bugün hangi diziler var?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Haftanın dikkat çeken günlerinden biri olan Salı akşamında, birbirinden iddialı diziler yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. İşte 3 Şubat Salı akşamı yayınlanacak diziler ve kanallara göre detaylar…

ATV – A.B.İ.

ATV’nin kısa sürede adından söz ettiren dizisi Abi, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Gerilimin ve yüzleşmelerin öne çıktığı yapım, Salı akşamının en çok konuşulan dizileri arasında yer alıyor.

Kanal D – İnci Taneleri

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri, güçlü hikâyesi ve çarpıcı sahneleriyle bu akşam da izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizi, duygusal sahneleriyle dikkat çekiyor.

TRT 1 – Mehmed: Fetihler Sultanı

Tarihi yapımları sevenler için TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük prodüksiyonu ve etkileyici sahneleriyle dizi, Salı akşamının iddialı yapımları arasında.

NOW TV – Kıskanmak

NOW TV’de yayınlanan Kıskanmak, entrika dolu hikâyesiyle bu akşam ekranlarda olacak. Dizide yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu.

TV8 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler

Dizi yerine yarışma izlemek isteyenler için TV8’de Survivor Ünlüler – Gönüllüler yeni bölümüyle yayınlanacak. Rekabetin giderek arttığı Survivor, her zamanki gibi yüksek tempolu bir bölümle geliyor.

Star TV

Star TV’de bu akşam dizi yerine sinema filmi ve program ağırlıklı bir yayın akışı izleyiciyle buluşacak.