MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Zuhal Topal’la Yemekteyiz'de bugün neler oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının 3 Şubat 2026 Salı günü yayınlanan bölümü izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Günün yarışmacısının hazırladığı menü, masa başında yapılan yorumlar ve verilen puanlar gündem oldu.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz'de bugün neler oldu?
Çiğdem Berfin Sevinç

3 Şubat Salı günü ekrana gelen Zuhal Topal’la Yemekteyiz bölümünde günün yarışmacısı mutfağa girerek rakiplerine karşı iddiasını ortaya koydu. Hazırlanan yemekler kadar sunum ve masa düzeni de eleştiri konusu oldu.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz de bugün neler oldu? 1

DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR

Bölüm boyunca sunucu Zuhal Topal’ın yaptığı değerlendirmeler ve yarışmacılara yönelik uyarıları dikkat çekerken, masa başındaki yorumlar zaman zaman tansiyonu yükseltti.

Yayınlanan bölümün sonunda yarışmacılar günün puanlarını verdi. Açıklanan puanlar, haftanın genel sıralamasını etkilerken bazı yarışmacılar avantaj elde etti.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ufuk Özkan'ın 11 saatlik ameliyatı tamamlandıUfuk Özkan'ın 11 saatlik ameliyatı tamamlandı
3 Şubat salı akşamı yeni bölümler yayınlanacak mı?3 Şubat salı akşamı yeni bölümler yayınlanacak mı?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal yemekteyiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli'den "Öcalan umuda" çıkışı! Erken seçim çağrısına da yanıt verdi

Bahçeli'den "Öcalan umuda" çıkışı! Erken seçim çağrısına da yanıt verdi

İran'ın kritik ismi askeri üniformayla meydan okudu! Trump'tan yanıt gecikmedi

İran'ın kritik ismi askeri üniformayla meydan okudu! Trump'tan yanıt gecikmedi

Fenerbahçe’de Kante transferinde yok artık dedirten an! Bu da oldu

Fenerbahçe’de Kante transferinde yok artık dedirten an! Bu da oldu

Programına Ajdar'ı çağırdı! İstediği ücreti duyunca...

Programına Ajdar'ı çağırdı! İstediği ücreti duyunca...

Kuyumcularda alım kuyruğu!

Kuyumcularda alım kuyruğu!

TÜİK Ocak enflasyonunu duyurdu: 2026'nın ilk enflasyon rakamı

TÜİK Ocak enflasyonunu duyurdu: 2026'nın ilk enflasyon rakamı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.