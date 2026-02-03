Zuhal Topal’la Yemekteyiz'de bugün neler oldu?

3 Şubat Salı günü ekrana gelen Zuhal Topal’la Yemekteyiz bölümünde günün yarışmacısı mutfağa girerek rakiplerine karşı iddiasını ortaya koydu. Hazırlanan yemekler kadar sunum ve masa düzeni de eleştiri konusu oldu.

DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR

Bölüm boyunca sunucu Zuhal Topal’ın yaptığı değerlendirmeler ve yarışmacılara yönelik uyarıları dikkat çekerken, masa başındaki yorumlar zaman zaman tansiyonu yükseltti.

Yayınlanan bölümün sonunda yarışmacılar günün puanlarını verdi. Açıklanan puanlar, haftanın genel sıralamasını etkilerken bazı yarışmacılar avantaj elde etti.