Bugün TV'de ne var? 20 Eylül Pazar 2026 TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı

Hafta sonunu televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, 20 Eylül Pazar 2026 TV yayın akışı listesini araştırıyor. İşte kanal kanal 20 Eylül Pazar TV yayın akışı ve saat saat bugünün televizyon rehberi.
TRT 1 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
- 01:30 - 01:45 Pelin Çift İle Gündem...
- 01:45 - 04:25 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 04:25 - 05:35 Lingo Türkiye
- 05:35 - 08:25 Evlilik Güzeldir
- 08:25 - 11:45 Gönül Dağı
- 11:45 - 13:00 Enine Boyuna
- 13:00 - 15:10 Kod Adı Kırlangıç
- 15:10 - 19:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
- 20:00 - 23:55 Teşkilat
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 03:00 Uzak Şehir
- 03:00 - 04:00 Müzik Arası
- 04:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
- 07:00 - 08:30 İkizler Memo-Can
- 08:30 - 09:45 Konuştukça
- 09:45 - 12:45 Magazin D Pazar
- 12:45 - 13:45 Pazar Gezmesi
- 13:45 - 14:45 Arda ile Omuz Omuza
- 14:45 - 16:30 Uzak Şehir
- 16:30 - 19:00 Haysiyet
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 23:55 Daha 17
NOW Yayın Akışı
- 01:30 - 04:00 İnadına Aşk
- 04:00 - 06:00 Yasak Elma
- 06:00 - 08:30 Son Yaz
- 08:30 - 11:15 Ezgi Gözeger ile Çalar...
- 11:15 - 13:30 Şevkat Yerimdar
- 13:30 - 16:30 Halef
- 16:30 - 19:00 Karagül
- 19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...
- 20:00 - 22:00 Doktor Civanım
SHOW TV Yayın Akışı
- 02:00 - 04:15 Muhtemel Aşk
- 04:15 - 06:00 Gırgıriye'de Cümbüş Var
- 06:00 - 08:00 Sevdan Bir Ateş
- 08:00 - 10:00 Hafız Yusuf Efendi
- 10:00 - 13:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 - 15:30 Kızılcık Şerbeti
- 15:30 - 18:25 Sevdan Bir Ateş
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 - 23:15 Kızılcık Şerbeti
ATV Yayın Akışı
- 02:20 - 05:00 Altı Üstü İstanbul
- 05:00 - 07:30 Bir Gece Masalı
- 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 - 11:20 Nihat Hatipoğlu ile...
- 11:20 - 12:15 Dizi TV
- 12:15 - 15:45 Güneşin Doğduğu Yer
- 15:45 - 19:00 Mercan Köşk
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 23:30 Güneşin Doğduğu Yer
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:15 % 100 Futbol
- 01:15 - 01:30 Caner Taslaman ile...
- 01:30 - 05:15 Gazete Magazin
- 05:15 - 06:30 Gençlik Rüzgarı
- 06:30 - 08:00 Tuzak
- 08:00 - 08:45 Oynat Bakalım
- 08:45 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
- 10:00 - 15:30 Gazete Magazin
- 15:30 - 20:00 MasterChef Türkiye
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