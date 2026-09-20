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İsmail Hacıoğlu'ndan Karadağ'daki 500 bin Euroluk villa iddiasına ilk açıklama!

Ahbap soruşturması kapsamında ortaya atılan yeni iddialarda, oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun Karadağ'da 500 bin euro değerinde lüks villa hediye aldığı öne sürüldü. Oyuncu, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada iddiaları kesin bir dille reddetti.

İsmail Hacıoğlu'ndan Karadağ'daki 500 bin Euroluk villa iddiasına ilk açıklama!

Ahbap soruşturmasında bir iddia daha gündeme geldi. Depremzedelerin bağışlarının Karadağ'daki lüks villalara ve sinema projelerine aktarıldığı iddiası konuşuldu.

İsmail Hacıoğlu'na Karadağ'da 500 bin euro değerinde lüks konutların hediye edildiği iddia edildi.

İsmail Hacıoğlu ndan Karadağ daki 500 bin Euroluk villa iddiasına ilk açıklama! 1

Yeraltı dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan oyuncu bu iddialar sonrasında hemen avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Açıklamada "Müvekkilimin Karadağ'da kendisine hediye edilmiş 500 bin avro değerinde bir evi veya herhangi bir taşınmazı bulunmamaktadır. Müvekkilim bugüne kadar Karadağ'da ya da başka bir ülkede bu nitelikte herhangi bir hediye almamıştır" denildi.

Açıklamanın devamında ise "Haberlere konu iddialarla ilişkilendirilebilecek, müvekkilimin doğrudan veya dolaylı olarak sahip olduğu herhangi bir taşınmaz bulunmamakta olup bu husus resmi kayıtlarla da teyit edilebilir niteliktedir" ifadelerine yer verildi.

İsmail Hacıoğlu ndan Karadağ daki 500 bin Euroluk villa iddiasına ilk açıklama! 2

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İsmail Hacıoğlu
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