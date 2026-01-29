Bülent Ersoy’un serveti yeniden gündemde! 28 daire, villalar, benzinlik ve sauna... Say say bitmiyor

Lüks yaşantısı, pahalı zevkleri, gösterişli kostümleri ve takılarıyla adından sıkça söz ettiren Diva lakaplı usta sanatçı Bülent Ersoy şimdi de servetiyle gündem oldu.

Bülent Ersoy daha önce yaptığı bir açıklamada "Aşk istiyorum. Param çok, harcayacak yer arıyorum. Yakışıklı olursa olur. Kime bırakacağım bu kadar parayı?" demişti.

Usta sanatçının net serveti tam olarak bilinmezken, İstanbul'da tam 28 dairesi, Antalya Marmaris ve Muğla Bodrum'da villalar, İstanbul Fenerbahçe'de sauna, Antalya Fethiye'de benzinlik, 30 metrelik lüks yat, kiraya verdiği vinç ve dozerlerin olduğu biliniyor.

Bülent Ersoy yine geçtiğimiz aylarda vasiyetine dair bir açıklama yapmış ve ''Allah bana evlat sahibi olmayı nasip etmedi. Ama çocukları seviyorum ve vasiyetnamemde çocuklar için özel bir kısım ayırdım. Bülent ablalarından rahat ve huzur içinde yaşayacakları imkanları vereceğim.'' demişti.