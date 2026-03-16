Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu? Uzak Şehir neden yok? Yeni bölüm kararı verildi

Uzak Şehir dizisinin bu akşam olup olmadığına dair araştırmalar hız kazandı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı dizi için yeni bölüm kararı verildi. Kanal D yayın akışından yeni bölümü çıkarılan dizi için yeni tarih belli oldu.

Öznur Yaslı İkier

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya gibi isimleri kadrosunda buluşturan Uzak Şehir dizisi son olarak 53. bölümüyle ekrana geldi.

Bu hafta 54. bölümü yayınlanması beklenen fenomen dizide bir değişiklik yaşandı. Pazartesi akşamlarına damga vuran Uzak Şehir bu hafta Kanal D yayın akışından çıkartıldı.

Uzak Şehir yerine bu akşam saat 19:30'da 'Kandil Gecesi Özel' programı ekrana gelecek. Kandil programının ardından da saat 21:00'da Uzak Şehir tekrarı yer alacak.

YENİ BÖLÜM KARARI

Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ise 23 Mart 2026 Pazartesi günü aynı saatinde ekrana gelecek.

UZAK ŞEHİR 54. BÖLÜM TANITIMI İZLE:

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM ÖZETİ:

Boran, annesiyle yaşadığı sert hesaplaşmanın ardından kendisine kurulan oyunu tersine çevirmeyi başarır. Sadakat gözlerinin önünde gerçekleşen suçun ağırlığını omuzlarında taşırken, bunu açığa çıkarmak ile oğlunu korumak arasında sıkışır. Alya ve Cihan olan biteni sezerek Sadakat’i konuşmaya zorlar; fakat Sadakat, Boran’ın geldiği noktada en büyük payın kendisine ait olduğuna inanır ve susmayı seçer.

Öte yandan Cihan ve Alya’nın tek amacı Cihan Deniz’e ulaşmaktır. Tam her şey çözülecek gibi görünürken beklenmedik bir kaza dengeleri altüst eder ve bu olay herkesin kaderine dokunan yeni bir kırılmanın kapısını aralar. Yaşananlar Sadakat’i içinden çıkamadığı bir vicdan muhasebesine sürükler. Oğlunu korumak için attığı adımların başka hayatlara dokunduğunu görmek, onu zor bir kararın eşiğine getirir.

Boran, başına gelenlerin ardından Alya’nın karşısına beklenmedik bir şartla çıkar. Alya oğluna kavuşabilmek için ağır bir karar vermek zorunda kalırken, bu karar Cihan’la olan kaderini yeniden sınayacak bir sessizliğin başlangıcına dönüşür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eşref'e şok! Seyirci ikiye bölündüEşref'e şok! Seyirci ikiye bölündü
O detay gözden kaçmadı! Herkes aynı yorumu yaptıO detay gözden kaçmadı! Herkes aynı yorumu yaptı

