'Bunlar hesaplanmamış' diyerek mal varlığını açıkladı! İbrahim Tatlıses'in serveti saymakla bitmiyor

Yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul'daki evinde rahatsızlanan İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da geçirdiği ağır enfeksiyon sebebi ile hastanede tedavi altına alınmıştı.
Zorlu günleri atlatan Tatlıses, geçtiğimiz günlerde taburcu oldu. Tatlıses, hastaneden çıkmadan önce yaptığı vasiyet açıklamasıyla günlerdir gündemde.
İbrahim Tatlıses, vasiyetiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Vasiyetimi hazırladım, devlete bıraktım. Kurunun yanında yaş da yanar. Bırakmayacağım miras. Kuruş yok çocuklara. Bazıları yüzünden, diğerleri mağdur kaldı. Bana parayı babam bırakmadı, ben kendim kazandım. İstediğim gibi dağıtırım, kime ne bundan. Ben onlara çok iyi bir miras bıraktım, farkında değiller. 'İbrahim Tatlıses' deyince onlara birçok kapı açılıyor ama onlar kullanmasını bilemediler" dedi.
İbrahim Tatlıses'in asistanı Tuğçe ünlü türkücünün mal varlığı hakkında açıklamalarda bulundu. Tuğçe; 'Mal varlığı az biliniyor, daha fazla var. Arabalar, oteller ve saatleri var. Bunlar hesaplanmamış.' ifadelerini kullandı.
Lüks villalar, oteller, TV kanalları ve araç filosuyla adeta bir ticaret devine dönüşen Tatlıses’in bilinen mal varlığı şöyle;
Seyrantepe'de 32 daire, 4 dükkan
Fikirtepe'de 4 daire
İstanbul'un çeşitli semtlerinde 5 daire
Şanlıurfa ve Kuşadası'nda arsalar
İzmir'de 5 lüks daire
Bodrum'da 12 villa ve dev arsa
