Kızılcık Şerbeti 134. bölüm 2. fragman izle! 'Etek boyu bir hayli kısalmış'

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan ve Ceren Yalazoğlu Karakoç'un başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı günden bu yana cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Her bölümü büyük ses getiren dizi bu akşam 134. bölümüyle ekranda olacak. Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmana göre diziye bu akşam Elif'in göğüs ameliyatı ve Nursema'nın evinde çıkan yangın damga vuracak.

'ETEK BOYU HAYLİ KISALMIŞ'

Çimen'in Salkım'a sarf ettiği 'Benimle uğraşmayı bırakında kendi kızınıza bakın. Etek boyu bir hayli kısalmış' sözleri seyirciden tam not aldı. Sosyal medyada; 'Çimen resmen intikam almaya gelmiş', 'Helal kız sana Çimen', 'Çimen bunların hakkında gelecek' gibi yorumlar yapıldı.

KIZILCIK ŞERBETİ 134. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

KIZILCIK ŞERBETİ 134. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemo’yu yolcu ederken Abdullah’la karşılaşan Tuncay her şeyi itiraf etmek zorunda kalır. Abdullah hem çok kızmış hem de oğlu için çok üzülmüştür. Almanya’ya gitmekten vazgeçer, eve döner ve Fatih ile yüzleşir.

Bu durumu asla kabul etmeyeceği konusundaki tavrını net olarak oğluna söyler. Ömer’den yediği dayağın intikamını almak isteyen Yağız, Ömer’i kaçırtır. Ancak kendi kazdığı kuyuya düşecektir. Abidin karısına boşanmak istediğini söyler. Ancak İlknur’un buna asla rızası yoktur.

Abdullah, Nilay’ı eve döndürmek konusunda kararlıdır. Kıvılcımlar’da kalan Nilay’ın yanına gider, af diler, eve dönmesini ister. Nilay dayanamaz ve dönmeyi kabul eder.

Güzelleşmeyi kafasına takan Elif kimseye haber vermeden göğüs ameliyatı olur. Ancak bu sırrı çok fazla gizleyemez. Nursema ve İlhami’nin evlerinde yangın çıkar. Sevtap’ı o evde sanarak kapıda bekleyen Abidin’i almaya gelen Asil hiç düşünmeden kendini alevlerin içine atar.