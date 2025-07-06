Burak Deniz ile yakalanmıştı! Uzak Şehir'in Pakize'si "Daha da görürsünüz" diyerek noktayı koydu

Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken son dönemde çok popüler. Hem pozları hem de aşk hayatıyla dikkat çeken oyuncu son olarak Burak Deniz ile tatilde yakalandı.

Ünlü çiftin tatil için Datça'ya gittiği ve arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdiği anlar objektiflere yansımıştı.

Aşk haberleri sonrası Yaren Güldiken, sessizliğini bozdu. 2. Sayfa'nın haberine göre; bir davette görüntülenen ünlü oyuncu, Deniz ile aşk yaşadığı iddialarına nokta koydu.

Yaren Güldiken, "Burak Deniz ile ikimizin çıktığı bir tatil değil. Menajerimiz de oradaydı ve 6 kişilik bir tatildi. Daha da görürsünüz çünkü aynı menajerlik şirketiyle çalışıyoruz. Birbirimizin hayatına yeni girmedik, birlikte iş yaptık. Arkadaşız, aşk yok" dedi.

YAREN GÜLDİKEN KİMDİR?

Yaren Güldiken, 1998 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Güldiken, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra yükseköğrenimini Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olarak tamamladı. Üniversite eğitimini başarıyla tamamlayan Güldiken kendini oyunculuk alanında geliştirmiştir.