Burak Deniz'le aşk yaşamıştı! Büşra Develi yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! Kameraları görünce...

2015 yılında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde hayat verdiği 'Selin' karakteri ile hafızalara kazınan Büşra Develi, özel hayatıyla sık sık gündeme gelen bir isim.

Bir Gece Masalı'nın başrol oyuncusu Burak Deniz'le yaşadığı aşkla uzunca bir süre konuşulan Develi'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

YENİ AŞKIYLA GÖRÜNTÜLENDİ!

Snob Magazin'in haberine göre, Büşra Develi, yeni aşkıyla Nişantaşı'nda görüntülendi. Sevgilisiyle yürüyüş yapan oyuncu, kameraları görünce panikledi.

Erkek arkadaşı farklı yöne giden Develi röportaj bittikten sonra "Arkadaşımı fazla bekletmeyeyim. Nerede acaba? Kaybettim onu" dedi.