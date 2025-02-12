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Burak Özçivit'in sadece yanına oturmak için bakın kaç para teklif ettiler!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.02.2025 11:29
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Dizilerden bölüm başı ortalama 750 bin TL kazandığı iddia edilen Burak Özçivit'in Suudi Arabistan'da inanılmaz bir teklif aldığı iddia edildi. İddialara göre oyuncu bu teklifi büyük bir meblağ karşılığında kabul etti.

Burak Özçivit'in sadece yanına oturmak için bakın kaç para teklif ettiler!

Ünlü oyuncu Burak Özçivit sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Meslektaşı eşi Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit, kariyerinin yanı sıra kazancıyla da sık sık gündeme geliyor.

Dizilerden bölüm başı ortalama 750 bin TL kazandığı iddia edilen ünlü oyuncu Burak Özçivit yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip ve orada da reklam anlaşmaları yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde özel bir organizasyon için Suudi Arabistan'ı ziyarete giden ve oradan paylaşımlar da yapan Burak Özçivit hakkında yine bir iddia gündeme geldi.

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TEKLİFİ KABUL ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Gel Konuşalım programının sunucuları Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı, oyuncu Özçivit'in sadece yanında oturmak için 1 milyon dolar teklif aldığını ve kabul ettiğini iddia etti.

Özçivit bu iddialara dair henüz bir açıklama yapmadı.

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Burak Özçivit, Dubaili kadın hayranlarıyla bir yemek etkinliğinde bir araya gelmişti. Ülkenin en zengin 80 kadınıyla para karşılığında yemek yemesi büyük tartışma yaratmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit
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