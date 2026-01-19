MAGAZİN

Burak Özçivit, Joy Awards’ta kara listeye mi alındı? Bu sene katılmadı

Joy Awards’a bu yıl gözler Burak Özçivit'i aradı! Ünlü oyuncunun ödül gecesine gelmemesi ilginç bir iddiayı beraberinde getirdi. Burak Özçivit, Joy Awards’ta kara listeye mi alındı?

Suudi Arabistan’ın dünya starlarına ev sahipliği yaptığı dev organizasyonlarından biri olan Joy Awards’a bu yıl Türk oyuncular damga vurdu. Ancak katılan isim arasında Burak Özçivit’in olmaması dikkat çekti.

Her yıl birçok Arap ülkesinde davet ve açılışlara giden Burak Özçivit’in son aylarda ağırlıklı olarak Rusya ve Türki Cumhuriyetlere gitmesi dikkat çekiyordu.

AYRILAN YERİ BEĞENMEMİŞ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu durumun nedeniyle ilgili kulislerde dolaşan şu bilgi dikkat çekti. Geçen yıl eşi Fahriye Evcen’le Joy Awards’a katılan Burak Özçivit’in kendilerine ayrılan yeri beğenmediği ve sosyal medyadan organizasyonla ilgili eleştirel bir paylaşım yaptığı, ardından da çok kısa süre sonra paylaşımı sildiği belirtiliyor.

Bu nedenle Burak Özçivit’in bu sene Joy Awards’ın davetli listesinde olmadığı iddia edildi.

