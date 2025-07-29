Burak Özçivit'ten sonra bir isim daha ayrıldı! Kuruluş Osman'da yaprak dökümü

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in ayrılığı sonrası, yeni sezon hazırlık süreci hız kesmeden sürüyor. Zamanda atlama yaşanacak olan dizide; Osmanlı Devleti'nin kurulduğu ilk dönemleri ekrana taşınacak.

Kuruluş Osman yeni sezonu yeni isim ve yeni kadrosuyla şimdiden merakla bekleniyor. Yeni başrol için görüşmelerin yapıldığı dizide eski kadrodan birkaç oyuncunun projeye devam edeceği kulislerde konuşuluyor.

Ayrılacak isimler arasında Fatma Hatun'a hayat veren genç kuşağın yetenekli oyuncularından Leya Kırşan da var.

17 yaşındaki Kırşan zaman atlaması ve yaşların büyütülmesi nedeniyle 7. sezonunda ekipte yer almayacak.

BÖLÜM BAŞI ÜCRET KRİZİ

Burak Özçivit yeni sezon için bölüm başına 4 milyon TL ücret talep etti. Bu talebin yapımcı Bozdağ Film tarafından karşılanmaması, taraflar arasında anlaşmazlığa yol açtı. Özçivit’in, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve Kuruluş Osman’ın resmi Instagram hesabını takipten çıkması sonrası ayrılık haberi de geldi.