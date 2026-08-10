Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in bölüm başı kazancı dudak uçuklattı! Haftalık gelirleri ortaya çıktı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti yeni sezonda ekranda olacak. Sık sık kazançlarıyla gündeme gelen ünlü çift hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. atv'nin iddialı iki dizisinde yer alacak Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in kazançları ortaya çıktı.

HAFTALIK KAZANÇLARI OLAY

Elele'de yazan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; uzun bir aradan sonra ‘Hamal’ dizisiyle ekrana dönen Fahriye Evcen'in bölüm başına 2.5 milyon TL, Güneşin Doğduğu Yer'in başrolü Burak Özçivit’in ise 4.5 milyon TL alacağı konuşuluyor. Bu da demek ki; çiftin bir haftalık kazancı bile 7 milyon TL.

Fahriye Evcen-Burak Özçivit, 2023’te de bir yatak firmasının reklamlarında oynamış, dönemin en yüksek rakamına imza atarak 80 milyon TL kazanmışlardı.

BURAK ÖZÇİVİT İSTEDİĞİ PARAYI ALAMAYINCA DİZİYİ BIRAKMIŞTI

Burak Özçivit, geçen yıl ‘Kuruluş Osman’dan bölüm başına 4 milyon TL talep etmiş, yapımcı rakamı yüksek bulunca ekrana ara vermişti.