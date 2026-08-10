Manifest Hilal Yelekçi'nin dansı sosyal medyayı ikiye böldü!

Son dönemde gündemden düşmeyen Manifest müzik grubu hakkında bir ayrılık iddiası gündeme gelmişti. Hilal Yelekçi'nin gruptan ayrıldığına dair çıkan söylentiler, hayranlar arasında büyük bir endişeye neden oldu. Ancak gerçek ortaya çıktı.

MANİFEST HİLAL GRUPTAN AYRILDI MI?

İddialar sürse de Hilal Yelekçi'nin gruptaki konumunu sürdürdüğü, grubun çalışmalarına kesintisiz bir şekilde devam ettiği ortaya çıktı.

Konserlere devam eden Manifest son olarak Bodrum'da sahne aldı. Bodrum sahnesinde dikkat çeken isimler arasında Hilal Yelekçi vardı. Manifest Hilal'in dans ederken yaptığı garip hareketler sosyal medyanın diline fena düştü.

Sosyal medyada "Bu hareketlere ne gerek var", "Ne yapıyor bu", "Çok yapmacık", "Hareketleri normal değil" yorumları yapıldı.

Öte yandan Hilal fanları bu anlara beğeni yağdırdı. Sosyal medyada "Çok iyi performans" yorumları da vardı.