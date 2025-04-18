Burak Yörük yeni projesi Sustalı Ceylan için imaj tazeledi! 10 kilo verdi

Baraj, Aşk Mantık İntikam, Seversin, Taş Kağıt Makas ve Sustalı Ceylan gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Burak Yörük yeni projesi için imaj tazeledi.

Yeni dizisi Sustalı Ceylan'da Ferhat karakterini canlandıran Burak Yörük, role hazırlanırken 10 kilo verdiğini dile getirdi.

YORUM YAĞDI

Tarzını tamamen değiştirdiğini de söyleyen Burak Yörük bu haliyle tam not aldı. Yörük'ün sosyal medya paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

Burak Yörük'e sosyal medyada; 'çok yakışıklı', 'bayılıyorum', 'efsane karakter' gibi yorumlar yapıldı.