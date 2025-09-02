Burcu Binici canlı yayında bayıldı, sunucu Melis Karagöz ayağa kalkmadı! O anlar tepki çekti

Cnbc-e'de yayınlanan bir programa konuk olarak katılan Burcu Binici canlı yayın sırasında aniden fenalaştı.

Korkutan anlarda programın sunucusu Melis Hazal Karagöz'ün "İyi misin?" diye sormasıyla birlikte Binici bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Şoka uğrayan sunucu, hemen yayının kesilmesini isteyerek araya gitti. Yaşanan olay sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Burcu Binici, doğuştan gelen rahatsızlığını açıkladı.

Oyuncu Burcu Binici açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Herkese merhaba, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli bir baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi tarafından gerekli ilk müdahale yapıldı. Şu an durumum iyi, her şey yolunda merak etmeyin.”

SUNUCU TEPKİ ÇEKİNCE...

Binici'nin o anlarında tepki veremeyen Melis Karagöz'e eleştiri yağdı. Burcu Binici açıklama yaparak "Beni tutma ihtimali sıfır aramızda mesafe var. Ben o sırada kalbim teklerken heyecanlandığımı düşünüyorlar. Gözümü açtığımda doktor vardı, telaşı gördüm. Melis dün geceden beri hiç uyumadı. Melis ve ekip arkadaşlarına teşekkür ederim. Ona yüklenmeyin" dedi.