Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındandı! Sevtap Parman bakımevinde yaşıyor

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri olan ve 1980’li yılların sinemasına güzelliğiyle damga vuran Sevtap Parman, uzun süren sessizliğini üzen bir haberle bozdu.

2011 yılında mesleği tamamen bırakan ve ekranlardan uzak bir hayat seçen Parman’ın, bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ortaya çıktı.

ALZHEIMER TEŞHİSİ KONDU

Sevtap Parman annesinin vefatının ardından derin bir ruhsal çöküntü yaşadı. Bu zorlu sürecin etkisiyle Alzheimer olan ünlü oyuncu, kız kardeşi tarafından huzurevi ve klinik tarzında hizmet veren özel bir bakım merkezine yerleştirildi.

Tedavisi devam eden yıldızın, yaşamını daha önce açtığı bir dükkandan elde ettiği gelirle sürdürdüğü belirtildi.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Sevtap Parman'ın son haline sosyal medyada bazı kullanıcılar 'yıllar geçse de çok güzel' yorumunu yaparken bazı kullanıcılar da 'yıllar ona da acımamış' yorumunda bulundu.

22 FİLMLİK DEV KARİYER

Kariyerine 1981 yılında başladığı modellikten sonra sinemaya adım atan Parman; Cüneyt Arkın, Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu gibi dev isimlerle kamera karşısına geçti. 1985 yapımı "Hükmedenler Paramparça" filmiyle başlayan oyunculuk serüveninde, sadece dört yıl içinde (1985-1989) tam 22 film sığdırarak Türk sinemasının en üretken dönemlerinden birine imzasını attı.