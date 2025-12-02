MAGAZİN

Burcu Çetinkaya ralliye geri döndü! Son hali ortaya çıktı

Bir dönem Mehmet Fatih Bucak ile evli olan ve tesettüre giren rallici Burcu Çetinkaya Suudi Arabistan Rallisi’nde WRC3 klasmanında başarı elde etti.

MYNET DETAY-Geçtiğimiz yıllarda tesettürden çıkacağını açıklayarak dikkat çeken rallici Burcu Çekinkaya Mehmet Fatih Bucak'tan da boşanmıştı. Gözlerden uzak bir hayat süren eski rallici sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Bir süre önce yeniden yarışlara katılmaya başlayan Burcu Çetinkaya büyük başarı elde etti.

Burcu Çetinkaya, Suudi Arabistan Rallisi’nde WRC3 klasmanında dördüncü olarak Dünya Ralli Şampiyonası’nda puan alan ilk Türk kadın pilot oldu. Kopilotu Fabrizia Pons ile yarışan ekip, zorlu çöl etaplarında mücadele ederek yarışın tek kadın takımı olarak hem performanslarıyla hem de duruşlarıyla ilham verdi.

Burcu Çetinkaya'nın son haline de sosyal medyada ilgi vardı. Başarılı sporcunun paylaşımlarına tebrik mesajları yağarken son haline de beğeni yağdı.

Burcu Çetinkaya
