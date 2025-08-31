Burcu Özberk başına eşarp taktı! Pozuna beğeni yağdı

Yılmaz Erdoğan’ın “Organize İşler” film serisinin devamı niteliğinde çekeceği “Organize İşler: Karun Hazinesi” dizisinin kadrosuna son anda dahil olan Burcu Özberk dizide ‘Ceylan’ karakterine hayat verecek.

Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral, Demet Akbağ ve Selim Bayraktar’ın da kadrosunda yer aldığı dizinin çekimlerine eylül ayında başlanacak. Set öncesi dinlenen Özberk bir yandan da proje okuyor.

Güzel oyuncu sete çıkmadan önce soluğu Londra'da aldı. Londra'dan pozlarını paylaşan Özberk bir karesinde başına eşarp bağladı.

Güzel oyuncunun pozlarına beğeni yağdı.

Öte yandan Burcu Özberk son dönemde kilo aldığı eleştirilerine maruz kalmıştı. İsyan eden oyuncu; "Şaka gibi ama gerçek. Evet, kilo aldım. Evet, biliyorum. Fakat mutluyum. Belki mutsuz. Belki işim gereği kilo almam gerekiyordu. Ben model değilim. Allah, korusun; belki hastayım. Hayatımda sağlığım ile ilgili sohbet etmediğim insan kendine bunu kaçış noktası olarak kullanıyor. O da farkında… Lütfen; sağlıklı, özgün ve mutlu olalım! Bu saçma sapan insanları takmadan…" demişti.