MasterChef'te son ceket sahibini buldu! İşte finale kalan isimler

2 Aralık 2025 Salı akşamı MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücade vardı.

Yarışmacılar, MasterChef hayallerini gerçekleştirmek ve o çok arzulanan ceketlerden birine sahip olmak için büyük mücadele etti. 2 Aralık 2025 Salı akşamı yayınlanan bölümde, dördüncü ve son ceket için nefesler tutuldu.

Gecenin sonunda dördüncü ceketin sahibi belli oldu. Zorlu bir mücadele sonunda rakiplerini geride bırakarak, dördüncü ceketi giymeye hak kazanan isim Hakan oldu.

MasterChef Türkiye'de dördüncü ceketin sahibini bulmasıyla birlikte, final haftası için geri sayım başladı.

Böylelikle finale kalan isimler; Çağatay, Sezer, Özkan ve Hakan oldu.