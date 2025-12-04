MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

MasterChef'te son ceket sahibini buldu! İşte finale kalan isimler

MasterChef Türkiye'de final haftasına yaklaşılırken, dördüncü ve son ceket için kıyasıya bir rekabet yaşandı. 3 Aralık akşamı son ceketin sahibi de belli oldu. İşte gecenin kazananı ve detaylar...

MasterChef'te son ceket sahibini buldu! İşte finale kalan isimler

2 Aralık 2025 Salı akşamı MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücade vardı.
Yarışmacılar, MasterChef hayallerini gerçekleştirmek ve o çok arzulanan ceketlerden birine sahip olmak için büyük mücadele etti. 2 Aralık 2025 Salı akşamı yayınlanan bölümde, dördüncü ve son ceket için nefesler tutuldu.

MasterChef te son ceket sahibini buldu! İşte finale kalan isimler 1

Gecenin sonunda dördüncü ceketin sahibi belli oldu. Zorlu bir mücadele sonunda rakiplerini geride bırakarak, dördüncü ceketi giymeye hak kazanan isim Hakan oldu.

MasterChef Türkiye'de dördüncü ceketin sahibini bulmasıyla birlikte, final haftası için geri sayım başladı.

MasterChef te son ceket sahibini buldu! İşte finale kalan isimler 2

Böylelikle finale kalan isimler; Çağatay, Sezer, Özkan ve Hakan oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Taksici utanmadan itiraf etti! "Oğlum biraz kendine gel" deyip...Taksici utanmadan itiraf etti! "Oğlum biraz kendine gel" deyip...
Oryantal Asena çömeldi, garip hareketler yaptı! Yorumlar gecikmediOryantal Asena çömeldi, garip hareketler yaptı! Yorumlar gecikmedi

Anahtar Kelimeler:
Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.