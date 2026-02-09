Burcu Özberk: "Benim hiç estetiğim yok"

'Muhteşem Yüzyıl', 'Güneşin Kızları', 'Aslan Ailem', 'Afili Aşk' ve 'Aşk Mantık İntikam', 'Kraliçe' gibi projelerde yer alan oyuncu Burcu Özberk bir süre gelen teklifleri kabul etmeyip yurt dışına gitmişti.

Prens dizisinde rol aldıktan sonra bu sezon ekranlardan uzak kalmayı tercih eden güzel oyuncu İbrahim Selim'e konuk oldu.

Estetikle ilgili sorulara da yanıt veren Burcu Özberk "Hiç estetiğim yok. Estetik 'kötüdür yaptırmam' değil de yaptığımız meslekte akıllı ve adım adım gitmek lazım. Ne bileyim 40 yaşına gelirsin, botoks yaptırırsın. Şu an düşünmüyorum. " dedi.

Ancak bu sözler sosyal medyayı ikiye böldü. Sosyal medyada kimi Burcu Özberk'in eski hallerini paylaşarak bu açıklamaya inanmazken kimi ise 'Doğal güzel' yorumlarında bulundu.



Bazı X kullanıcıları da Burcu Özberk'in göğüslerinde silikon olduğuna dair yorumlar yaptı.