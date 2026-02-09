MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Burcu Özberk: "Benim hiç estetiğim yok"

Son olarak NOW'ın yaz dizisi Ruhun Duymaz'da yer alan Burcu Özberk bir süredir ekranlardan uzakta. Projeleri değerlendiren Burcu Özberk estetik açıklamasıyla gündeme geldi.

Burcu Özberk: "Benim hiç estetiğim yok"

'Muhteşem Yüzyıl', 'Güneşin Kızları', 'Aslan Ailem', 'Afili Aşk' ve 'Aşk Mantık İntikam', 'Kraliçe' gibi projelerde yer alan oyuncu Burcu Özberk bir süre gelen teklifleri kabul etmeyip yurt dışına gitmişti.

Prens dizisinde rol aldıktan sonra bu sezon ekranlardan uzak kalmayı tercih eden güzel oyuncu İbrahim Selim'e konuk oldu.

Burcu Özberk: "Benim hiç estetiğim yok" 1

Estetikle ilgili sorulara da yanıt veren Burcu Özberk "Hiç estetiğim yok. Estetik 'kötüdür yaptırmam' değil de yaptığımız meslekte akıllı ve adım adım gitmek lazım. Ne bileyim 40 yaşına gelirsin, botoks yaptırırsın. Şu an düşünmüyorum. " dedi.

Burcu Özberk: "Benim hiç estetiğim yok" 2

Ancak bu sözler sosyal medyayı ikiye böldü. Sosyal medyada kimi Burcu Özberk'in eski hallerini paylaşarak bu açıklamaya inanmazken kimi ise 'Doğal güzel' yorumlarında bulundu.

Burcu Özberk: "Benim hiç estetiğim yok" 3
Bazı X kullanıcıları da Burcu Özberk'in göğüslerinde silikon olduğuna dair yorumlar yaptı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Survivor'da ünlü isim elendi! İzleyici "Uygun değildi" yorumları yaptıSurvivor'da ünlü isim elendi! İzleyici "Uygun değildi" yorumları yaptı
Son bölüm heyecan yarattı! İşte merak edilenler...Son bölüm heyecan yarattı! İşte merak edilenler...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mesut Özarslan sözlerine CHP lideri Özel'den yanıt geldi

Mesut Özarslan sözlerine CHP lideri Özel'den yanıt geldi

Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

Yatak odası itirafı: “Komşulara kulak tıkacı..."

Yatak odası itirafı: “Komşulara kulak tıkacı..."

'2+1 8 milyon TL'ye çıktı' O ilde arsaları işaret edip ev sahiplerine seslendi

'2+1 8 milyon TL'ye çıktı' O ilde arsaları işaret edip ev sahiplerine seslendi

Bakanlık harekete geçti! Tavuk ihracatı durdurulacak

Bakanlık harekete geçti! Tavuk ihracatı durdurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.