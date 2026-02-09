MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kim Kardashian ile Lewis Hamilton ilk kez birlikte görüntülendi!

Super Bowl LX’te yan yana görüntülenen Kim Kardashian ile Lewis Hamilton aşkı gerçek çıktı. Dudak okuma uzmanı, ikili arasındaki samimi anları çözdü.

Kim Kardashian ile Lewis Hamilton ilk kez birlikte görüntülendi!

Kim Kardashian ile Formula 1’in dünyaca ünlü pilotu Lewis Hamilton, haklarında çıkan gizli aşk iddialarının ardından ilk kez birlikte objektiflere yansıdı. Ünlü ikili, pazar gecesi Levi’s Stadium’da düzenlenen Super Bowl LX’i yan yana izlerken kameralara takıldı.

Kim Kardashian ile Lewis Hamilton ilk kez birlikte görüntülendi! 1

45 yaşındaki reality şov yıldızı Kim Kardashian ile 41 yaşındaki İngiliz Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Seattle Seahawks ile New England Patriots arasındaki mücadeleyi tribünden takip etti. Yıldız isimlerin samimi halleri, aralarında romantik bir yakınlaşma olduğu yönündeki söylentileri daha da güçlendirdi.

Kim Kardashian ile Lewis Hamilton ilk kez birlikte görüntülendi! 2

DUDAK OKUYUCU ÇÖZDÜ

Yayın sırasında viral olan görüntülerde, Lewis Hamilton’ın Kim Kardashian’a annesiyle tanıştırma sözü verdiği iddia edildi. Dudak okuma uzmanı ve LipReader’ın kurucusu Nicola Hickling’e göre Hamilton, Kim’e şu sözleri söyledi:

“Her kızı annemle tanıştırmam. Ama bir gün sen onunla tanışacaksın, seni görmek için çok heyecanlı.”

Kim Kardashian ile Lewis Hamilton ilk kez birlikte görüntülendi! 3

Hickling, Kim Kardashian’ın bu sözler karşısında koltuğunda huzursuzca kıpırdandığını, yüzünü eliyle kapattığını ve kısa bir “tamam” yanıtı verdiğini belirtti.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yayın saati değişmişti! Uzak Şehir bu akşam var mı?Yayın saati değişmişti! Uzak Şehir bu akşam var mı?
"Hem yerli hem yabancı beylerle..." Tepki çekince patladı"Hem yerli hem yabancı beylerle..." Tepki çekince patladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Lewis Hamilton
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mesut Özarslan sözlerine CHP lideri Özel'den yanıt geldi

Mesut Özarslan sözlerine CHP lideri Özel'den yanıt geldi

Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

Trafik kavgasında iki kişiyi öldürdü! Kan donduran sözler

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

Yatak odası itirafı: “Komşulara kulak tıkacı..."

Yatak odası itirafı: “Komşulara kulak tıkacı..."

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

TMSF 7 şirketi satışa çıkardı! Aralarında Maydonoz Döner de var: Dudak uçuklatan meblağ

TMSF 7 şirketi satışa çıkardı! Aralarında Maydonoz Döner de var: Dudak uçuklatan meblağ

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.