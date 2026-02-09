Kim Kardashian ile Lewis Hamilton ilk kez birlikte görüntülendi!

Kim Kardashian ile Formula 1’in dünyaca ünlü pilotu Lewis Hamilton, haklarında çıkan gizli aşk iddialarının ardından ilk kez birlikte objektiflere yansıdı. Ünlü ikili, pazar gecesi Levi’s Stadium’da düzenlenen Super Bowl LX’i yan yana izlerken kameralara takıldı.

45 yaşındaki reality şov yıldızı Kim Kardashian ile 41 yaşındaki İngiliz Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Seattle Seahawks ile New England Patriots arasındaki mücadeleyi tribünden takip etti. Yıldız isimlerin samimi halleri, aralarında romantik bir yakınlaşma olduğu yönündeki söylentileri daha da güçlendirdi.

DUDAK OKUYUCU ÇÖZDÜ

Yayın sırasında viral olan görüntülerde, Lewis Hamilton’ın Kim Kardashian’a annesiyle tanıştırma sözü verdiği iddia edildi. Dudak okuma uzmanı ve LipReader’ın kurucusu Nicola Hickling’e göre Hamilton, Kim’e şu sözleri söyledi:

“Her kızı annemle tanıştırmam. Ama bir gün sen onunla tanışacaksın, seni görmek için çok heyecanlı.”

Hickling, Kim Kardashian’ın bu sözler karşısında koltuğunda huzursuzca kıpırdandığını, yüzünü eliyle kapattığını ve kısa bir “tamam” yanıtı verdiğini belirtti.