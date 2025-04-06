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Burcu Özberk ekrana dönüyor! Karanlık Oda 3 yeni isim daha...

GAİN’in merakla beklenen yeni dizisi “Karanlık Oda”, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Burcu Özberk'in başrolde olacağı dizinin kadrosuna 3 yeni isim daha katıldı.

Burcu Özberk ekrana dönüyor! Karanlık Oda 3 yeni isim daha...
Kubra Akalın

Ceylan Yapım imzalı psikodrama-polisiye türündeki Karanlık Oda dizisi merakla bekleniyor. Uraz Kaygılaroğlu ve Burcu Özberk başrolde yer alırken projeye son olarak başarılı oyuncu Yiğit Özşener de dahil oldu.

Karanlık Oda dizisinin hazırlıkları sürüyor. Uraz Kaygılaroğlu’nun fotoğrafçı Atlas, Burcu Özberk’in cinayet masası polisi Sare ve Yiğit Özşener’in psikiatrist Enis Karacaoğlu karakterlerine hayat vereceği dizi psikodrama-polisiye türünde…

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA AYTAÇ ÇİÇEK OTURACAK

📌 Hikaye ve senaryosu Ali Doğançay’a ait 8 bölümlük dizinin kadrosuna 3 yeni isim daha katıldı.

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Gain’de yayınlanacak diziye Cahit Gök, Nizam Namidar ve Muhammed Kulu dahil oldu. Cahit Gök “Murat komiser”, Nizam Namidar “Metin Müdür” ve Muhammed Kulu “Berk” rollerine hayat verecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Karanlık Oda” dizisi 17 Nisan’da sete çıkacak.

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Burcu Özberk
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