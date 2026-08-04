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Burcu Özberk geri döndü! "Anne Yarısı"ndan ilk set kareleri olay oldu: "Bu ikili sezonu sallayacak"

NOW'ın merakla beklenen yeni dizisi Anne Yarısı sete çıktı. Burcu Özberk ve Cihangir Ceyhan'ın ilk set kareleri sosyal medyada büyük ilgi görürken, izleyicilerden "Bu ikili tutar", "Sezonun en iddialı partnerleri" yorumları peş peşe geldi.

Burcu Özberk geri döndü! "Anne Yarısı"ndan ilk set kareleri olay oldu: "Bu ikili sezonu sallayacak"

NOW’ın yeni sezon projelerinden, NTC Medya imzalı “Anne Yarısı” dizisinin çekimleri
başladı. Okuma provasının ardından hazırlıklarını tamamlayan ekip, büyük bir heyecanla sete çıktı.

Burcu Özberk'in uzun süre sonra ekrana dönmesini sağlayan projeden ilk gün fotoğrafları da geldi.

Sosyal medyada paylaşımlara yorum yağdı; "Bu ikili tutar", Sezonun iddialı partnerleri", "Bene reyting alır" yorumları dikkat çekti.

Burcu Özberk geri döndü! "Anne Yarısı"ndan ilk set kareleri olay oldu: "Bu ikili sezonu sallayacak" 1

ANNE YARISI OYUNCULARI

Başrollerini Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu’nun paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir, İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir, Yeliz Korkmaz, Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Melisa Duru Ünal, Umut Kaplıca ve Murat Balcı yer alıyor.

Dizinin senaryosunu ise Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem kaleme alıyor.

Burcu Özberk geri döndü! "Anne Yarısı"ndan ilk set kareleri olay oldu: "Bu ikili sezonu sallayacak" 2

ANNE YARISI KONUSU

Sekiz yıl önce yaşanan büyük bir kaybın ardından yolları aynı çocuğun etrafında kesişen Ali ve Zeynep’in duygu yüklü hikayesini ekrana taşıyacak “Anne Yarısı”; geçmişin sırları, velayet mücadelesi ve büyük fedakarlıklarla örülü hikayesiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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Burcu Özberk Cihangir Ceyhan
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