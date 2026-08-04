Burcu Özberk geri döndü! "Anne Yarısı"ndan ilk set kareleri olay oldu: "Bu ikili sezonu sallayacak"

NOW’ın yeni sezon projelerinden, NTC Medya imzalı “Anne Yarısı” dizisinin çekimleri

başladı. Okuma provasının ardından hazırlıklarını tamamlayan ekip, büyük bir heyecanla sete çıktı.

Burcu Özberk'in uzun süre sonra ekrana dönmesini sağlayan projeden ilk gün fotoğrafları da geldi.

Sosyal medyada paylaşımlara yorum yağdı; "Bu ikili tutar", Sezonun iddialı partnerleri", "Bene reyting alır" yorumları dikkat çekti.

ANNE YARISI OYUNCULARI

Başrollerini Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu’nun paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir, İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir, Yeliz Korkmaz, Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Melisa Duru Ünal, Umut Kaplıca ve Murat Balcı yer alıyor.

Dizinin senaryosunu ise Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem kaleme alıyor.

ANNE YARISI KONUSU

Sekiz yıl önce yaşanan büyük bir kaybın ardından yolları aynı çocuğun etrafında kesişen Ali ve Zeynep’in duygu yüklü hikayesini ekrana taşıyacak “Anne Yarısı”; geçmişin sırları, velayet mücadelesi ve büyük fedakarlıklarla örülü hikayesiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.