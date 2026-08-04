Bennu Gerede kimdir, kaç yaşında? Bennu Gerede evli mi, kaç çocuğu var? Neden gözaltında?

"Sosyetik fotoğrafçı" olarak tanınan ve bir süre oyunculuk da yapan Bennu Gerede son dönemde cinsel hayatına dair açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.

Bennu Gerede, 2013 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılarak televizyon dünyasında da adından söz ettirmiş ve geniş kitleler tarafından tanınmıştı.

Bennu Gerede son olarak katıldığı bir programdaki görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu. Boynunda yetişkin oyuncağıyla yayına katılan Bennu Gerede "Yetişkinlere yönelik bir ürün. Bazı günlerde cinsel dürtülerimin arttığını hissediyorum. Her an kullanabileceğin kolay bir çözüm. Tuvalete gidip kullanabilirsin. Arabadayken bile kolayca uygulayabilirsin" ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadeler sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bennu Gerede hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen 'müstehcenlik' suçu kapsamında soruşturma başlattı ve Gerede gözaltına alındı.

BENNU GEREDE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Bennu Gerede, 30 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Doktor bir baba ve senarist bir annenin kızı olan Gerede'nin dedesi Kurtuluş Savaşı gazisi, aynı zamanda Atatürk’ün yaveri, eski büyükelçi albay Hüsrev Gerede'dir.

Ablası Şiva Fas‘da yaşamaktadır. Bennu Gerede altı aylık bebekken babasının işi nedeniyle ailecek New York‘a taşındılar. Babası Birleşmiş milletler doktoru olarak 15 yıl New York‘da görev yaptı.

Lisans egitimini ABD. Newyork’da bulunan Parsons School of Art’ta fotoğrafçılık üzerine aldı. Eğitimini tamamladıktan ablası Şiva ile birlikte İstanbul’a geldi. Mankenlik, fotomodellik, oyunculuk yaptı. Bu arada anne ve babası ölene kadar hiç boşanmamış ama ayrı yaşamaya başlamışlardır. Bennu ve ablası Teşvikiye’de annesinde kalmaktadır. Bennu Gerede, sonra bir müddet Fransa‘nın güneyine yatılı okula gitti, 4 yıl daha fotoğrafçılık üzerine eğitim aldı. Daha sonra da Türkiye’ye dönerek eğitimini aldığı fotoğrafçılık üzerine çalışmaya başladı. Bennu Gerede, uzun yıllar New York‘ta yaşadı. Dünyanın çeşitli ülkelerinde birçok fotoğraf sergileri açtı, fotoğraflarını sergiledi.

Bennu Gerede, oyunculuğa ilk adımını 1989 yılında TRT için çekilen “İz Peşinde” dizisinde canlandırdığı Füsun karakteriyle attı. İlk sinema filmi, 1991 yılında çekilen, yönetmenliğini ve senaristliğini Ersin Pertan‘ın yaptığı” Kurt Kanunu” adlı filmdir.

Aşk Ölümden Soğuktur adlı İkinci filminde Kadir İnanır ile başrolde yer aldı. Bu filmin yönetmeni olan ve senaryosunu da yazan annesi Canan Gerede Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi yönetmen Bergen‘in hikayesini anlatıyordu.

BENNU GEREDE EVLİ Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Bennu Gerede, 1999 yılının yılbaşında Amsterdam‘da tanıştığı fotoğrafçı Koray Erkaya ile 1999 yılında Mısır‘da sina çölünde Bedevi geleneğine göre evlendi. New York‘ta 2000 yılında “Daren” ve “Dilan” adında ikiz oğulları oldu. 2001 yılında “Miro” Adını verdikleri bir oğlu daha oldu. 2006 yılında ayrıldı.

Bennu Gerede, bir dönem en yakın arkadaşı Zeynep Tunuslu‘nun 2001 yılında ayrıldığı eşi Ahmet Ağaoğlu’yla 2006 yılında aşk yaşamış, bu birlikteliğinden 2007’de bir de Kai adında 4. oğlu oldu. Bennu Gerede‘nin ikizleri de dahil olmak üzere tam dört oğlu var.

Bennu Gerede, 19 mart 2010 tarihinde Cem Büyükhanlı ile evlendi. 6 Mayıs 2011 tarihinde boşandı.