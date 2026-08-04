Sercan Yıldırım Beyza gerçeğini itiraf etti! "Acun abiye söyleseydik..."

Survivor'da Sercan Yıldırım ile Beyza arasında duygusal bir yakınlık olduğu gündeme gelmişti. Sercan için gece yarısı yüzerek diğer adaya giden Beyza, bu hareketi sonrası erkek arkadaşı tarafından terk edilmişti.

Sercan ise eleme düellosu olduğu gün Beyza için yarışmadan çekilmeyi teklif etmişti. Yarışma boyunca Sercan ve Beyza konu hakkında net bir açıklama yapmazken Sercan aylar sonra sessizliğini bozdu.

Survivor hakkında bir video yayınlayan Sercan Yıldırım, Beyza olayının bambaşka yerlere çekildiğinin altını çizip aslında Beyza'nın kendisini korumak için bu riske girdiğini açıkladı.

'ACUN ABİYE SÖYLESEYDİK...'

'Beyza konusu acayip saçma sapan yerlere çekildi, gerçekten canımı çok sıkıyor. Adada zor şartlardaydık, iyi anlaştık, güzel bir arkadaşlığımız oldu. Olayın aslı şu: Herkes gibi ben de dışarıdan bir şeyler çalmıştım, erzak falan ayarlamıştım.

Beyza yanıma gelince onunla da paylaştım. Eğer o ara bunu Acun abiye söyleseydik ben direkt ceza yiyecektim. Beyza da beni ele vermemek, beni korumak için çok fazla konuşamadı, derdini anlatamadı.'