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Sercan Yıldırım Beyza gerçeğini itiraf etti! "Acun abiye söyleseydik..."

Survivor 2026'nın en kaotik olaylarından biri de Sercan Yıldırım ile Beyza Gemici'nin aşk yaşadığı iddialarıydı. Beyza'nın Sercan'ın olduğu adaya kaçmasıyla başlayan olaylarda Beyza, erkek arkadaşı tarafından terk edilmişti. Sercan Yıldırım aylar sonra sessizliğini bozdu.

Sercan Yıldırım Beyza gerçeğini itiraf etti! "Acun abiye söyleseydik..."
Öznur Yaslı İkier

Survivor'da Sercan Yıldırım ile Beyza arasında duygusal bir yakınlık olduğu gündeme gelmişti. Sercan için gece yarısı yüzerek diğer adaya giden Beyza, bu hareketi sonrası erkek arkadaşı tarafından terk edilmişti.

Sercan ise eleme düellosu olduğu gün Beyza için yarışmadan çekilmeyi teklif etmişti. Yarışma boyunca Sercan ve Beyza konu hakkında net bir açıklama yapmazken Sercan aylar sonra sessizliğini bozdu.

Sercan Yıldırım Beyza gerçeğini itiraf etti! "Acun abiye söyleseydik..." 1

Survivor hakkında bir video yayınlayan Sercan Yıldırım, Beyza olayının bambaşka yerlere çekildiğinin altını çizip aslında Beyza'nın kendisini korumak için bu riske girdiğini açıkladı.

Sercan Yıldırım Beyza gerçeğini itiraf etti! "Acun abiye söyleseydik..." 2

'ACUN ABİYE SÖYLESEYDİK...'
 'Beyza konusu acayip saçma sapan yerlere çekildi, gerçekten canımı çok sıkıyor. Adada zor şartlardaydık, iyi anlaştık, güzel bir arkadaşlığımız oldu. Olayın aslı şu: Herkes gibi ben de dışarıdan bir şeyler çalmıştım, erzak falan ayarlamıştım.

Sercan Yıldırım Beyza gerçeğini itiraf etti! "Acun abiye söyleseydik..." 3

Beyza yanıma gelince onunla da paylaştım. Eğer o ara bunu Acun abiye söyleseydik ben direkt ceza yiyecektim. Beyza da beni ele vermemek, beni korumak için çok fazla konuşamadı, derdini anlatamadı.'

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Anahtar Kelimeler:
survivor Sercan Yıldırım
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