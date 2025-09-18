MAGAZİN

Burcu Özberk'i ev haliyle görüp fotoğraf çektirdi! Şoke eden notla paylaşınca tepki yağdı

Son dönemde aldığı kilolarla ilgili gelen mesajları paylaşarak isyan eden Burcu Özberk ev haliyle sokakta köpeğini gezdirirken bir kişi fotoğraf çektirmek istedi. Oyuncu bu hayranını geri çevirmedi. Ancak bu kişi fotoğrafı öyle bir notla paylaştı ki görenler tepki gösterdi.

Burcu Özberk'i ev haliyle görüp fotoğraf çektirdi! Şoke eden notla paylaşınca tepki yağdı
Kubra Akalın

'Muhteşem Yüzyıl', 'Güneşin Kızları', 'Aslan Ailem', 'Afili Aşk' ve 'Aşk Mantık İntikam', 'Kraliçe' gibi projelerde yer alan oyuncu Burcu Özberk bir süredir ekranda yer almıyor. Prens dizisiyle dijitalde boy gösteren Özberk bir süre önce kilo aldığına dair gelen mesajları paylaşarak isyan etti.

Burcu Özberk i ev haliyle görüp fotoğraf çektirdi! Şoke eden notla paylaşınca tepki yağdı 1

"EVET KİLO ALDIM" DİYEREK İSYAN ETMİŞTİ

"Şaka gibi ama gerçek. Evet, kilo aldım. Evet, biliyorum. Fakat mutluyum" diyen Özberk şunları söyledi:

"Belki mutsuz. Belki işim gereği kilo almam gerekiyordu. Ben model değilim. Allah, korusun; belki hastayım. Hayatımda sağlığım ile ilgili sohbet etmediğim insan kendine bunu kaçış noktası olarak kullanıyor. O da farkında… Lütfen; sağlıklı, özgün ve mutlu olalım! Bu saçma sapan insanları takmadan…"

Burcu Özberk i ev haliyle görüp fotoğraf çektirdi! Şoke eden notla paylaşınca tepki yağdı 2

Burcu Özberk bu olaydan bir süre sonra sokağında köpeğini dolaştırırken fark edildi. Bir kişi Özberk'in ev haliyle olmasını pek de umursamadan oyuncuyla fotoğraf çektirmek istedi.

HEM POZ VERDİ HEM ELEŞTİRDİ

Başarılı oyuncu ise bu kişiyi kırmak istemedi. Ancak bu kişi fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak "Ama sen fotoğraflarda çok güzeldin. Benim aşkım bitti.” yazdı.

Sosyal medyada bu çirkin paylaşıma tepki yağdı. Görenler "bu ne terbiyesizlik", "Hem kadını rahatsız etmiş hem de zorbalamış", "Gerçekten inanılır gibi değil", "Bu tam bir ikiyüzlülük" yorumlarında bulundu.

Burcu Özberk i ev haliyle görüp fotoğraf çektirdi! Şoke eden notla paylaşınca tepki yağdı 3

Burcu Özberk i ev haliyle görüp fotoğraf çektirdi! Şoke eden notla paylaşınca tepki yağdı 4

