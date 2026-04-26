Burcu Özberk oyunculuğu bıraktı mı? "Yaz dizilerinde oynamam"

'Güneşin Kızları', 'Afilli Aşk', 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Şahane Damat' gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burcu Özberk uzun süredir ekranda yer almıyor. Teklifleri geri çeviren Özberk'in oyunculuğu bırakıp bırakmadığı merak ediliyor.

Burcu Özberk, önceki gün Etiler'de bulunan bir AVM'de görüntülendi. Sabah'ta yer alann habere göre Burcu Özberk, "Hiç bir şey yapmıyorum, herkes gibi normal hayatım devam ediyor. Aileme vakit ayırıyorum, sevdiklerimle zaman geçiriyorum" dedi.

Ekranda bir süredir olmayan oyuncu, "Bu sene hoşuma giden bir şey gelmedi. Hayırlısı, özledim ama çalışmayı. Bizim sektörde ara vermek de gerekiyor bazen ama. Ben yaptığım işlerde bir proje çalışıp bir sene ara vermeye çalışıyorum" açıklamasında bulundu.



36 yaşındaki Özberk, yaz dizilerinde yer almayacağını da söyleyerek, "Bence ben o yaşı geçtim. Yaz dizilerinde daha genç, güzel kızlarımız var. Yaz dizilerine daha gençlik enerjisi lazım" diyerek güldü.