Love Island’da Sam krizi! Aynı bölümde iki yarışmacıyla öpüştü

İngiltere'nin vazgeçilmez programı Aşk Adası/Love Island’ın son bölümü izleyicileri şaşkına çevirdi. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Sam, aynı bölüm içinde iki farklı yarışmacıyla yakınlaşınca sosyal medyada gündem oldu.

ITV’nin sevilen reality şovunda şimdiye kadar aşk konusunda şansı pek yaver gitmeyen Sam’in hayatı, villaya yeni katılan Namibia ve Victoria ile değişti. Yeni yarışmacıların gelişiyle birlikte Sam, her iki isimle de flört etmeye başladı.

İlk olarak Namibia ile özel bir sohbet gerçekleştiren Sam, genç yarışmacıya “Buradaki favorinin ben olduğumu söyler misin?” diye sordu. Namibia ise “Evet, üst sıralardasın” yanıtını verdi.

Sam daha sonra duygularını açıkça ifade ederek, “Sanırım burada en çok senden hoşlanıyorum. Eğer şimdi eşleşme olsa seni seçerdim” dedi.

Ancak ilerleyen saatlerde Victoria ile de yakınlaşan Sam, onu villanın terasına götürdü. Burada romantik anlar yaşayan ikili arasında öpüşme gerçekleşti.

Ertesi gün bu kez Namibia’yı gözlerden uzak Hideaway’e götüren Sam, burada da genç yarışmacıyla öpüştü. Victoria ise ikilinin saklandığını fark edince şaşkınlık yaşadı.

Sam’in aynı bölümde iki farklı yarışmacıyla yakınlaşması sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. X kullanıcıları yarışmacıyı “villanın en büyük oyuncusu” ilan ederken birçok izleyici yaşananları “tam bir kaos” olarak yorumladı.